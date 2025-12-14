مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ریگان با حضور جمعی از مسئولان محلی و رئیس اداره حفاظت ثبت استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ریگان با حضور علیرضا محمدی‌کیا معاون پشتیبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، رئیس دادگستری شهرستان ریگان، فرماندار ریگان، امام جمعه شهرستان، فرمانده سپاه ناحیه ریگان، جمعی از مسئولان محلی و رئیس اداره حفاظت ثبت استان برگزار شد.

در این مراسم، وحید دستی به عنوان سرپرست جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ریگان معرفی و از بهروز برائی‌نژاد رئیس سابق این اداره، به پاس تلاش‌ها و خدمات دوران مسئولیت، تکریم و قدردانی شد.

علیرضا محمدی‌کیا معاون پشتیبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات ثبتی سریع، شفاف و الکترونیکی رضایتمندی عمومی مردم را به دنبال دارد، گفت: براساس آخرین ارزیابی‌ها، بیش از ۸۰ درصد مردم از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رضایت دارند و این موفقیت نتیجه اجرای درست قوانین و توسعه خدمات غیرحضوری است.

وی افزود: ادارات ثبت با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و حرکت به سمت دولت الکترونیک، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات، زمینه کاهش مراجعه حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه را فراهم کرده‌اند.

در پایان این مراسم، از خدمات بهروز برائی‌نژاد تقدیر شد و برای وحید دستی سرپرست جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ریگان آرزوی توفیق شد.

گفتنی است بهروز برائی‌نژاد به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بم منصوب شده است.