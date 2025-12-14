به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هوشنگ بازوند در بازدید از این محور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تکمیل این مسیر به‌صورت مرحله‌ای تا تابستان سال ۱۴۰۵ محقق خواهد شد.

وی افزود: این پروژه از مهم‌ترین مطالبات مردم خراسان شمالی است و تکمیل آن نقش مؤثری در افزایش ایمنی جاده، کاهش تصادفات و بهبود تردد در این مسیر ارتباطی دارد.

بازوند با اشاره به روند اجرایی پروژه افزود: مجموع طول محور در این فاز ۲۰ کیلومتر است که هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد رسیده و بخش عمده عملیات زیرسازی و ابنیه فنی آن انجام شده است.

وی گفت: طبق برنامه زمان بندی، ۱۲ کیلومتر از این محور تا پایان سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد و تردد ایمن‌تری را برای کاربران جاده‌ای فراهم می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هشت کیلومتر باقی‌مانده نیز تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد تا این محور به‌طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

بازوند با اشاره به مطالبات مردمی در طول مسیر گفت: ایجاد زیرگذر‌ها و تقاطع‌های مورد نیاز روستا‌های حاشیه مسیر در دستور کار قرار گرفته و اجرای آنها مطابق نظر مشاور طرح انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از محور بجنورد–جنگل گلستان علاوه بر افزایش ایمنی، نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش زمان سفر و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای خراسان شمالی خواهد داشت.