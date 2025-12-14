پخش زنده
مراسم معارفه رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بم، با حضور مسئولین محلی و مقامات ارشد ثبت استان کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، مراسم معارفه بهروز برائینژاد به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بم، با حضور مسئولین محلی و مقامات ارشد ثبت استان کرمان برگزار شد.
در این مراسم، علیرضا محمدیکیا معاون پشتیبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، روند پیشرفتهای سازمان ثبت اسناد در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک را تشریح کرد.
وی از غیرحضوری شدن قریب به ۸۰ درصد خدمات ثبتی در سازمان ثبت خبر داد و افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از پیشروترین دستگاهها در زمینه دولت الکترونیک به شمار میآید و اکثر خدمات ثبتی به صورت آنلاین و از طریق سامانههای الکترونیک از جمله سامانه "کاتب" برای مردم فراهم شده است.
محمدیکیا همچنین با اشاره به سپری شدن یک سال و نیم از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون یکی از قوانین مترقی است که با سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی، به ارتقا و بهبود بهداشت حقوقی جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
در ادامه، حسین فتحیزاده رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بم، که پس از سه سال خدمت به عنوان رئیس واحد ثبتی بم، مسئولیت خود را به رئیس جدید واگذار کرد، مورد تقدیر قرار گرفت.
علیرضا محمدیکیا در سخنانی از تلاشهای فتحیزاده قدردانی کرده و برای بهروز برائینژاد رئیس جدید این اداره، آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید خود کرد.
بر اساس این گزارش، مراسم معارفه با حضور مسئولین شهرستان بم، از جمله فرماندار بم، دادستان، روسای ادارات شهرستان و رئیس اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان، برگزار شد.
گفتنی است بهروز برائینژاد پیش از این، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ریگان بود.