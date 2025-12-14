رئیس بنیاد شهید:
سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند
رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در بازدید از نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» تاکید کرد: سینما و هنر میتوانند ثبت کننده حماسه و تاریخ ایران و مردم این سرزمین باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت، سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از تماشای دو مستند در مورد زندگی شهیدان طهرانچی و صنیع خانی درباره این مستندها گفت: امروز سینمای ما نیاز دارد بخش جدیای از فعالیت خود را به این گنجینههای ارزشمند اختصاص دهد.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از قاب تصویر، شعر و کتاب برای معرفی ظرفیتهای دفاع مقدس، هشدار داد: یکی از گرفتاریهای امروز جامعه، ویروس خطرناک تحریف است که ارزشهای ما و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر را هدف قرار داده است.
رییس بنیاد شهید خاطرنشان کرد: راه مقابله با تحریف، بها دادن به این ارزشها و انتقال آن به نسل جدید از طریق ابزارهای هنری است.
او «توسعه و ترویج فرهنگ شهادت» را یکی از برنامههای جدی بنیاد شهید دانست و افزود: از هر ظرفیتی که بتواند در این مسیر تلاش کند، استقبال خواهیم کرد.
اوحدی در پایان یادآور شد: اقداماتی همچون ساخت مستند، ضمانتی ارزشمند و ماندگار برای حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و مقابله با جریانهای تحریفگر خواهد بود.