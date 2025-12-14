تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی لیلان
مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی شهرستان لیلان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی لیلان با حضور صادق احمدی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی، نوایی فرماندار شهرستان لیلان، جمعی از مسئولان محلی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی برگزار شد.
صادق احمدی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به حضور ۶۲ درصدی مردم در انتخابات اخیر ریاستجمهوری این میزان مشارکت را نشانه اعتماد، آگاهی و همراهی مردم با نظام و انقلاب اسلامی دانست.
وی با تاکید بر نقش مهم مدیران اجرایی و مسئولان محلی در افزایش سرمایه اجتماعی اظهار داشت: رفتار صادقانه، پاسخگویی شفاف، ارتباط مستمر و بیواسطه با مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان از مهمترین عوامل افزایش مشارکت عمومی در انتخابات و عرصههای مختلف اجتماعی است.
احمدی افزود: با تداوم این رویکرد و تقویت اعتماد عمومی پیشبینی میشود در انتخابات پیش رو شاهد مشارکت بالای ۷۰ درصدی مردم باشیم.
وی همچنین از بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی خواست با تعامل سازنده با مردم زمینه حضور پرشور و حداکثری آنان در پای صندوقهای رای را فراهم کنند.
گفتنی است در این مراسم مهدی بینا به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی شهرستان لیلان معرفی و منصوب شد.
همچنین از زحمات و خدمات کاوه عرفانی بخشدار پیشین بخش مرکزی لیلان قدردانی به عمل آمد و برای وی در مسئولیتهای آتی آرزوی موفقیت شد.