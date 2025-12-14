مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی شهرستان لیلان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی لیلان با حضور صادق احمدی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی، نوایی فرماندار شهرستان لیلان، جمعی از مسئولان محلی، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌های بخش مرکزی برگزار شد.

صادق احمدی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به حضور ۶۲ درصدی مردم در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این میزان مشارکت را نشانه اعتماد، آگاهی و همراهی مردم با نظام و انقلاب اسلامی دانست.

وی با تاکید بر نقش مهم مدیران اجرایی و مسئولان محلی در افزایش سرمایه اجتماعی اظهار داشت: رفتار صادقانه، پاسخگویی شفاف، ارتباط مستمر و بی‌واسطه با مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان از مهمترین عوامل افزایش مشارکت عمومی در انتخابات و عرصه‌های مختلف اجتماعی است.

احمدی افزود: با تداوم این رویکرد و تقویت اعتماد عمومی پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پیش رو شاهد مشارکت بالای ۷۰ درصدی مردم باشیم.

وی همچنین از بخشداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی خواست با تعامل سازنده با مردم زمینه حضور پرشور و حداکثری آنان در پای صندوق‌های رای را فراهم کنند.