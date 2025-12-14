پخش زنده
امروز: -
بارش باران در بیشتر شهرستانهای خراسان شمالی و بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در پی این شرایط جوی، اداره کل هواشناسی با صدور هشدار، درباره احتمال لغزندگی جادهها و اختلال در ترددها اخطار داده و از شهروندان خواسته از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
سرهنگ رضایینسب سرپرست پلیس راه هم گفت: شهروندان، از همراه داشتن تجهیزات زمستانی نظیر زنجیرچرخ و کنترل سیستم ترمز و گرمایش و سالم بودن چراغها و برفپاککن، مطمئن شوند.
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: مشترکان خراسان شمالی برای جلوگیری از یخزدگی کنتورها اقدام کنند
فاطمی افزود: بیتوجهی به این موضوع در روزهای سرد سال میتواند منجر به یخزدگی، ترکیدگی لولهها، قطع جریان آب و تحمیل خسارتهای مالی به مشترکان و شبکه توزیع شود.
وی گفت: در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا بروز موارد اضطراری، شهروندان میتوانند در سریعترین زمان ممکن با سامانه ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب به شماره ۱۲۲ تماس حاصل فرمایند تا همکاران این شرکت نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام کنند.