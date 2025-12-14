پخش زنده
مدیرکل امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی گفت:حمایت هدفمند از بانوان کارآفرین و تسهیل دسترسی به تسهیلات از اولویتهای این وزارت در حوزه بانوان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،قیومی در بازدید از کارگاه تولیدی قطعات صنعتی و ماشین آلات کشاورزی و صنایع غذایی و کارگاه های خانگی فرش و قالی در مهربان حمایت هدفمند از بانوان کارآفرین، تسهیل دسترسی به تسهیلات، آموزشهای تخصصی و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بانوان است.
علی جهانی فرماندار شهرستان سراب ضمن قدردانی از توجه وزارت جهاد کشاورزی به مسائل بانوان تصریح کرد: بانوان منطقه مهربان نقش مهمی در تولید، اشتغالزایی و اقتصاد خانواده دارند و فرمانداری از برنامهها و طرحهای حمایتی در راستای توسعه فعالیتهای اقتصادی بانوان بهویژه در مناطق روستایی حمایت خواهد کرد.
گفتنی است تقویت آموزشهای مهارتی، حمایت از تعاونیهای بانوان، توسعه کسبوکارهای خانگی و تسهیلات از جمله اهداف سفر به منطقه مهربان بود.