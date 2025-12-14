به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،افشین نعمتی و سهیل قهرمانی دو ورزشکار شایسته شهرستان هوراند در پی درخشش در رقابت‌های کشوری به تیم ملی سرکل کبدی جهت اعزام به مسابقات آسیایی مالزی دعوت شدند.

این دو ورزشکار با عملکردی قابل توجه در مسابقات کشوری موفق به کسب مقام اول کشور شدند و جواز حضور در ترکیب تیم ملی را به دست آوردند.

افشین نعمتی اهل روستای هِلیلو و سهیل قهرمانی اهل روستای نَواسر از شهرستان هوراند هستند.