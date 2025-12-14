پخش زنده
به اطلاع میرساند که مدارس شهرستان های مهدیشهر ، سرخه و برخی مدارس آرادان روز دوشنبه ۲۴آذرماه به صورت غیر حضوری میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی رحلت آیتالله سید محمد شاهچراغی و شرکت مسئولان، مردم و دانشآموزان در مراسم تشییع این عالم فرزانه،مدارس شهرستان های سرخه و مهدیشهر روز دوشنبه ۲۴آذرماه به صورت غیر حضوری میباشد.
همچنین بر اساس شیوه نامه اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص ،دبستان چمران پایه پنجم و ششم ،دبیرستان اندرزگو پایه هشتم، دبیرستان شرف پایه یازدهم دبستان سمیه پایه پنجم، در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
گفتنی است،فردا به منظور حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان استان «در شهر سمنان» تعطیل عمومی و روز سه شنبه نیز کلیه مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی شهرستان دامغان به صورت«دورکار» فعالیت خواهند داشت.