انتصاب اعضای جدید هیاتمدیره منطقه آزاد مهران
اعضای جدید هیاتمدیره منطقه آزاد مهران با صدور احکام رسمی معرفی و منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ بر اساس اطلاعات منتشرشده، اعضای جدید هیاتمدیره منطقه آزاد مهران منصوب شدند. طبق این احکام، مهدی رعیّتی (دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد)، سید علیاصغر علامه (مدیرعامل سابق منطقه آزاد پارسیان) و نورالدین رحیمی (مدیر فعلی منطقه آزاد مهران) بهعنوان اعضای هیاتمدیره این منطقه معرفی شدند.
منطقه آزاد مهران بهعنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه تجارت مرزی و توسعه زیرساختهای اقتصادی، نقش قابل توجهی در تعاملات اقتصادی غرب کشور ایفا میکند.
گفتنی است منطقه آزاد مهران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با مرز بینالمللی، از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صادرات، ترانزیت و اشتغالزایی برخوردار است.