خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بر اساس اطلاعات منتشرشده، اعضای جدید هیات‌مدیره منطقه آزاد مهران منصوب شدند. طبق این احکام، مهدی رعیّتی (دبیر سابق شورای‌عالی مناطق آزاد)، سید علی‌اصغر علامه (مدیرعامل سابق منطقه آزاد پارسیان) و نورالدین رحیمی (مدیر فعلی منطقه آزاد مهران) به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره این منطقه معرفی شدند.

منطقه آزاد مهران به‌عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه تجارت مرزی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، نقش قابل توجهی در تعاملات اقتصادی غرب کشور ایفا می‌کند.

گفتنی است منطقه آزاد مهران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با مرز بین‌المللی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صادرات، ترانزیت و اشتغال‌زایی برخوردار است.