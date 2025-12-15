پخش زنده
رئیس دبیرخانه دومین همایش ملی امامتپژوهی از ارسال ۱۱۳۳ اثر به این همایش خبر داد و گفت: واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون رتبه پنجم کشور را در میان آثار ارسالی به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اصغری شیوایی با اشاره به روند برگزاری این همایش اظهار کرد: در ادامه برنامههای جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پردیس، تاکنون تعداد ۱۱۳۳ اثر به دبیرخانه همایش ارسال شده که این واحد را در جایگاه پنجم کشور از نظر تعداد آثار ارسالی قرار داده است.
وی افزود: با توجه به استقبال صورتگرفته، مهلت ارسال آثار تا دهم دیماه تمدید شده است تا فرصت بیشتری برای علاقهمندان و پژوهشگران فراهم شود و بتوانند در این همایش علمی شرکت کرده و به رقابت بپردازند.
رئیس دبیرخانه دومین همایش ملی امامتپژوهی در پایان خاطرنشان کرد: اختتامیه این جشنواره انشاءالله در ایام مبارک شعبانیه برگزار خواهد شد و به آثار برگزیده، جوایز ارزندهای اهدا میشود .