متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

سؤال: بعنوان مقدمه یک تصویر کلی بفرمایید با توجه به اینکه در سی و ششمین سالگرد تأسیس قرارگاه هستیم، امروز در سال ۱۴۰۴ بعد از ۳۶ سال و تغییرات مختلفی که در قرارگاه اتفاق افتاده است، الان مهمترین محور‌هایی که قرارگاه پیگیری می‌کند چه مواردی است؟

سردار حاجی زمانی: بعد از دفاع مقدس ۸ ساله، در سال ۱۳۶۸ بنابر موافقت و فرمان مقام معظم رهبری بخشی از امکانات مهندسی سپاه در غالب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در بحث بازسازی کشور ورود پیدا کرد. ابتدا بحث بازسازی ناشی از خرابی‌های دوران ۸ ساله دفاع مقدس بود که قرارگاه تشکیل شد. بعد از بازسازی، بحث سازندگی شد که بعد از بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ۸ ساله یا دفاع مقدس ۸ ساله، دوران سازندگی شروع شد که قرارگاه امکانات مهندسی خودش را در بخش سازندگی کشور به کار گرفت. امروز که در خدمت شما هستیم بیش از ۳۶ سال از عمر قرارگاه گذشته است، از سال ۱۳۶۸ تاکنون و قرارگاه در بخش‌های مختلفی فعالیت داشته است که در ادامه عرض خواهم کرد.

سؤال: سال ۶۸ کجا الان کجا، اولویت‌ها و ضرورت‌ها خیلی فرق کرده است، تحول فناوری را داریم، نیاز‌های کشور تغییر کرده است. الان درحال حاضر مهمترین عرصه‌هایی که قرارگاه در آنها فعالیت می‌کند را بفرمایید؟

سردار حاجی زمانی: در زمان دوره مهندسی جنگ ما اجرای مأموریت‌های پشتیبانی مهندسی رزم در دفاع مقدس برعهده نهاد اولیه‌ای بود که بعد براساس آن نهاد اولیه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء شکل گرفت. بعد دوره بازسازی بود که کمک به بازسازی کشور و جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی بود. دوره سازندگی، هویت سازی و توسعه مسئولیت پذیری و تجربه اندوزی در توسعه عمران و آبادانی کشور مرحله بعد بود که قرارگاه وارد آن شد. بعد از آن دوره انحصارشکنی بود رصد گلوگاه‌های تهدید در سازندگی کشور، حضور در پروژه‌های راهبردی اولویت دار و تأثیرگذار و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و ظرفیت سازی در حوزه‌های سازندگی کشور، دوره انحصارشکنی قرارگاه بود و بعد از آن دوره الگوآفرینی، سبک سازندگی جهاد اقتصادی، بهره وری در کشور، نهادینه سازی دانش فنی و تخصصی و فناوری پیشرفته همراه با معنویت و اخلاق دوره فعلی قرارگاه است که در این دوره مشغول به فعالیت و عمران و آبادانی در ۳۱ استان کشور در سطح کشور عزیز اسلامی مان هستیم.

سؤال: یعنی ما دوران جنگ را داریم، دوران بازسازی بعد از جنگ را داریم، در جنگ مهندسی جنگ را داریم، بعد دوران بازسازی، بعد دوران سازندگی و هویت سازی و تجربه اندوزی و بعد دوران مهم انحصارشکنی که در گلوگاه‌های تهدید ورود می‌کنیم و پروژه‌های راهبردی را پیگیری می‌کنیم، آخر هم در بحث الگو آفرینی که نهادینه کردن فناوری‌های پیشرفته همراه با اخلاق و معنویاتی که در دستور کار قرارگاه قرار دارد. به سال ۱۴۰۴ رسیدیم، دارید پروژه‌های مختلفی را انجام می‌دهید، قرارگاه روی کدام پروژه‌ها و با کدام ویژگی‌ها تمرکز می‌کند؟

سردار حاجی زمانی: قرارگاه امروز در حوزه‌های مختلف سازندگی کار می‌کند. بحث نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو است. بحث ساخت سد‌ها و خطوط انتقال آب و تصفیه خانه‌های آب است. بحث صنعت و معدن است. بحث کشاورزی و راه و شهرسازی و دریایی است. فناوری و اطلاعات و ارتباطات است که الان قرارگاه کار می‌کند، بحث مهندسین مشاور است که برای این کار‌ها از مهندسین مشاور استفاده می‌کنیم. در حوزه نفت و گاز ما بحث احداث پالایشگاه‌ها را داریم. در پالایشگاه‌های مختلف از فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، فاز ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، فاز ۱۳ رجب و همچنین احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس را ورود کرده‌ایم. در بحث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی ورود کرده‌ایم و داریم کار می‌کنیم. تقریباً حدود ۵۸ میلیون لیتر در روز تولید بنزین کشور ماحصل فعالیت‌های قرارگاه است که در بخش‌های مختلف است. الان تقریباً زیر ۵۰ درصد می‌شود ولی مستحضرید تا چند پیش مصرف روزانه کشور حدود پنج سال ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بود ولی الان این مصرف بیشتر شده است که قسمت ۵۸ میلیون لیتر آن ظرفیت‌هایی است که قرارگاه در پالایشگاه کار کرده است. در بحث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی هم کار می‌کنیم. در بحث راه و شهرسازی پروژه‌های مختلفی در دست کار داریم، بحث احداث آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و خطوط مترو است، پروژه‌های خاص است، مثل پل طبیعت، مثل صدر که پروژه‌های خاص را به آنها اطلاق می‌کنیم. بحث دریایی است که احداث اسکله‌های مختلف را در سواحل جنوبی داشتیم. ساخت کشتی را داشتیم، کشتی‌های اقیانوس پیما را داشتیم، دو فروند از این کشتی‌ها ساخته شده‌اند و تحویل شده است. بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث‌های دیسپچینگ‌ها و فیبر‌های نوری را داشتیم که بحث فناوری ارتباطات و اطلاعات است. در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هم ورود کرده‌ایم تا در بخش‌های مختلف این حوزه را هم بتوانیم برای نیاز‌های کشور مثمرثمر باشیم.

سؤال: خیلی گسترده است، یک جایی خواندم که قرارگاه حدود ۳۹۰ پروژه را دارد مدیریت و اجرا می‌کند. این پروژه‌ها چطور اولویت بندی می‌شوند و چه تضمینی وجود دارد در کیفیت و ایمنی پروژه‌ها با این سطح زیاد حفظ شود؟

سردار حاجی زمانی: ما درحال حاضر ۴۰۲ پروژه درحال اجرا داریم. این ۴۰۲ پروژه در ۶ هلدینگ تخصصی ما که هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی و هلدینگ راه و شهرسازی و هلدینگ تخصصی نیرو، هلدینگ آی سی تی، هلدینگ صنعت و معدن و هلدینگ دریایی هستند که در این هلدینگ‌ها فعالیت‌های ما جاری و ساری است که تقسیم بندی شده است. این پروژه‌ها در شرکت‌ها و مؤسسات مختلفی که در حوزه قرارگاه ما داریم کار می‌کنند. بخش‌های عمده‌ای از این پروژه‌ها که مربوط به دولت است، اولویت آنها را دولت و وزارتخانه‌های مختلف تعیین می‌کنند که در دستور کار، ما همان اولویت بندی‌ها را می‌گذاریم. ازجمله این پروژه ها، پروژه راه آهن چابهار به زاهدان است که یک پروژه کریدور ریلی کشور است و تنها بندر اقیانوسی کشور، بندر چابهار را در زاهدان به خطوط ریلی سراسری وصل می‌کند. حدود ۶۵۰ کیلومتر طول این مسیر است که این مسیر از یک منطقه بسیار صعب العبوری عبور می‌کند. تقریباً تمام روسازی مسیر ۵۶۰ کیلومتری تمام شده است و ریل گذاری حدود نیمی از مسیر به اتمام رسیده است، بیش از ۵۰ درصد ریل گذاری به اتمام رسیده است. برنامه داریم با ریل گذاری که در دست اقدام داریم در ۵۰ درصد مابقی تا پایان سال بتوانیم ریل گذاری پروژه را به اتمام برسانیم. پروژه خاصی است، برای اولین بار در کشور از تولید ریل ملی در این پروژه استفاده کرده‌ایم که این ریل ملی تولید داخل است و رکورد ریل گذاری را با توجه به فعالیت گسترده‌ای که آنجا داریم در ریل گذاری در این پروژه زده شد که تقریباً در روز ۶ و ۲ دهم کیلومتر ریل گذاری داشتیم که رکورد منحصر بفردی است که این ریل گذاری بتواند تا پایان سال با این روند و شتابی که به ریل گذاری داده شده است، به اتمام برسد و پروژه بتواند به مرحله بهره برداری و استفاده برسد.

سؤال: یکی از حوزه‌های مهمی که در این چند وقت خیلی راجع به آن صحبت شد بحث انتقال آب بود که یکی از حوزه‌های فعالیت قرارگاه است. در این حوزه ورود کرده‌اید، چه بخشی از کار برعهده شما بوده است؟

سردار حاجی زمانی: طرح غدیر را در استان خوزستان داشته‌ایم، در بحث شیرین سازی هم ورود کرده‌ایم. در حوزه آب تقریباً ۵۸ سد کشور را قرارگاه ساخته است. حدود ۴۰ درصد از ظرفیت مخازن آب‌های پشت این سد‌ها سد‌هایی است که توسط قرارگاه ساخته شده است. در بحث خطوط انتقال، بحث آبرسانی به همدان را داشتیم، چند سال پیش سد اکباتان که مشکل پیدا کرد، آب ثانی به همدان را داشتیم. آبرسانی طرح غدیر را در استان خوزستان داشتیم که طرح بزرگی است که عمده آن انجام شده است، باقی مانده اش تقریباً حدود هزار و ۴۰۰ روستا و ۲۶ شهر از آب آشامیدنی مناسب در طرح غدیر در خوزستان توانستند استفاده کنند. در بحث خطوط انتقال، خطوط انتقال آبرسانی به شهر‌های شیراز را داشتیم، به استان همدان را داشتیم. خطوط آبرسانی به تهران را داریم و دنبال می‌کنیم. ما در این بخش‌های مختلف هلدینگ‌هایی که عرض کردم با وزراتخانه متناظر با این هلدینگ ها، مثلاً در بحث آب با وزارت نیرو، هلدینگ نیروی ما کار می‌کند. در بحث خطوط راه آهن، بزرگراه و آزادراه با وزارت راه و شهرسازی و در بحث صنعت و معدن با وزارت صمت کار می‌کنند. همچنین در بحث آی سی تی با وزارتخانه مربوطه و در تمام بخش‌ها با وزارتخانه متناظر قرارگاه ارتباط نزدیک دارد تا بتواند در این بخش‌ها برای سازندگی کشور مفید باشد.

سؤال: الان مهمترین پروژه‌ای که قرارگاه در دست اقدام دارد، کدام پروژه است؟

سردار حاجی زمانی: ما در بخش‌های مختلف هم بحث آبرسانی را داریم که در سیستان و بلوچستان مشغول به فعالیت هستیم که یکی از مهمترین پروژه‌های ما است. بحث تأمین سوخت یا فرآورده بنزین را داریم که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی جزء اولویت‌های اصلی ما است. در بحث راه و شهرسازی، راه آهن چابهار به زاهدان پروژه‌های اولویت دار و اصلی ما هستند. بعلاوه در بخش‌های دیگر که احداث بنادر است در حوزه جنوب که ظرفیت بندر چابهار با کاری که قرارگاه آنجا توانسته است انجام بدهد، بسیار توسعه پیدا کرده است. اینها همه پروژه‌های عملیاتی هستند که تعدادی از این پروژه‌ها مثل بندر چابهار قسمت‌هایی از آنها تمام شده است و قسمت‌های باقی مانده دارد کار می‌شود. بندر پارسیان را داشتیم که چند فاز آن تمام شده است و چند فاز دیگر آن دارد کار می‌شود. در بخش‌های دیگری از حوزه‌های عمرانی جزء اولویت‌ها هستند که در دستور کار داریم و پیگیری می‌کنیم. اولویت‌های ما این است که تمام پروژه‌ها فعال باشند و بتوانند کار کنند. ما همراهی ۱۰۰ درصد دولت و تمام وزارتخانه‌ها را در این زمینه داریم و کمک می‌کنند و همه ید واحده که این پروژه‌ها بتواند با سرعت و با کیفیت مناسب به اتمام برسد و مورد بهره برداری برای مردم عزیز قرار بگیرد.

سؤال: در حوزه مترو در کدام استان و مراکز استان‌ها فعال هستید؟

سردار حاجی زمانی: اگر بخواهیم از تهران شروع کنیم، خط ۷ متروی تهران را داشتیم که تمام شده است و قابل بهره برداری است. خط ۱۰ متروی تهران را داریم که به طول ۴۳ کیلومتر است که بزرگ‌ترین خط مترو است که در آن مشغول به فعالیت هستیم. در مشهد مقدس خط ۲ و ۳ و ۴ مترو را داشتیم که خط ۲ تمام شده است و خط ۳ و ۴ متروی مشهد را مشغول به فعالیت هستیم. در سالجاری خط ۳ متروی مشهد به حرم مطهر متصل شد و الان دسترسی برای زائران هم از فرودگاه و هم از پایانه مسافربری و هم از ایستگاه راه آهن فراهم است که بتوانند به حرم مطهر دسترسی داشته باشند. در شهر شیراز ما خط ۲ متروی شیراز را داریم که تقریباً ۱۰ و نیم کیلومتر آن الان به بهره برداری رسیده است، حدود ۵ و خورده‌ای کیلومتر دیگر آن باقی مانده است که داریم کار می‌کنیم که بتواند در سال آینده به بهره برداری برسد. در شهر تبریز خط ۲ متروی تبریز را داریم که آن هم درصد پیشرفت قابل توجهی دارد که داریم کار می‌کنیم که امیدواریم سال آینده خط ۲ متروی تبریز هم بتواند به بهره برداری برسد. در شهر قم خط A متروی قم را داریم، ۶ کیلومتر از خط آماده بهره برداری است و داریم برای بقیه خط هم کار می‌کنیم. در اصفهان قسمتی از خط ۲ متروی اصفهان را داریم کار می‌کنیم که امیدواریم در سال آینده بتواند به بهره برداری برسد. در اهواز ورود کرده‌ایم برای متروی اهواز که خط ۱ آن را بتوانیم از فرودگاه تا چهارراه نادری بتوانیم سال آینده به بهره برداری برسانیم. در اسلامشهر خط متروی اسلامشهر را داشته‌ایم، اینها شهر‌هایی هستند که به خطوط متروی آنها ورود کرده‌ایم. الان جمعاً ۳۴۰ کیلومتر خط مترویی را یا مشغول هستیم یا به بهره برداری رسانده‌ایم و بیش از ۱۵۰ ایستگاه مترویی کار کرده‌ایم. می‌دانید که بحث‌های مترو شرایط خاص خودش را دارد، کار زیرزمینی در شهر و حفاری‌هایی که باید به وسیله پی دی‌ام انجام بشود و در بعضی از جا‌ها ما به روش‌های دیگری هم حفاری می‌کنیم، همین شکلی که بعضاً ترافیک در خیابان است، زیر آن ایستگاه ساخته می‌شود بدون اینکه کسی متوجه شود یا خللی در ترافیک ایجاد شود. یک کارگاه زیر زمین است که به روش‌های مختلف ازجمله روش‌های شمورید؟ این ایستگاه‌ها ساخته می‌شوند که بتواند مورد استفاده مردم قرار بگیرد.

سؤال: در بحث شفافیت و بحث تأمین مالی، گرچه قرارگاه حکم پیمانکار را دارد، تأمین مالی باید توسط دولت انجام شود. الان در بحث تأمین مالی در پروژه‌های قرارگاه، سازوکار مناقصه‌ها در بحث انتخاب پیمانکار‌ها با چه سازوکاری است، برای شفافیت این فرآیند چه کرده‌اید؟

سردار حاجی زمانی: بحث تامین مالی، عمدتا تامین مالی توسط وزارت خانه‌های مرتبط با پروژه‌ها توسط دولت انجام می‌شود.

بعضی از پروژه هاست که پروژه‌های محدود به صورت مشارکتی هستیم، از جمله آزادراه‌ها که خیلی محدودست به صورت مشارکتی، ولی عمدتا بحث‌های ما، بحث‌های تامین منابع با وزارت خانه‌های مربوطه است که الحمدالله تا الان پروژه‌ها خوب پیش رفته است.

ما سعی کردیم از پیمانکاران بخش خصوصی هم استفاده کنیم و یک چتر حمایتی باشیم برای پیمانکاران بخش خصوصی، در همین راستا بیش از ۵ هزار پیمانکار داریم در سراسر کشور، قرارگاه که در سی و یک استان با ما کار می‌کنند.

ما در سال یکی دوبار حداقل با این پیمانکاران در هر هلدینگی یک جلسه‌ای گذاشته می‌شود و پیمانکاران دعوت می‌شوند و می‌آیند و خودمان جدا از پیمانکاران می‌دانیم و نه پیمانکاران خودشان را جدای از ما می‌دانند.

با هم کار می‌کنیم و چتر حمایتی هستیم، همچنین در بحث شفافیت مالی که فرمودید ما هم مجمع داریم و هم سازمان حسابرسی داریم که سازمان حسابرسی ورود می‌کند در بخش‌های مختلف واحد‌های اجرایی ما و شرکت‌های ما و بحث قرارگاه.

سوال: دیوان محاسبات؟

سردار حاجی زمانی: دیوان محاسبات را مستقر داریم در مجموعه و دستگاه‌های نظارتی در مجامعی که برگزار می‌شود و کل حسابرسی یک ساله توسط حسابرسان رسمی انجام می‌شود و بعد هم مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و آن شفافیت کامل است و هم در بحث پرداخت مالیات، ما هم مثل بقیه بحث‌های کشوری مالیات را پرداخت می‌کنیم و مراوده خوبی با اداره مالیات داریم و جزو یکی از مودیان اصلی اداره مالیات هستیم که مالیات‌های مان را سعی می‌کنیم به موقع پرداخت کنیم و طبق قوانین و مقررات جاری کشو.

سوال: سردار شش تا هلدینگ خیلی بزرگ دارید، نفت و گاز، راه و شهرسازی، نیرو و آی سی تی، صنعت و معدن و دریایی، سازوکار نظارتی را عمل کردید به چه صورت است، شش تا هلدینگ توسط سپاه نظارت می‌شود، دستگاه‌های نظارتی خارج از سپاه به چه صورت است، به خصوص در پروژه‌هایی که اجرا می‌کنند. این جا به نمایندگی از شما پروژه را اجرا می‌کنید پیمانکاران، نظارت می‌کنید از لحاظ کیفی و این‌ها نظارت را داشته باشید؟

سردار حاجی زمانی: ما قرب مرکز یا قرارگاه، کلمه قرب مرکز را خودمان به کار می‌بریم، قرب مخفف قرارگاه بازسازی است، در ابتدا که قرارگاه تشکیل شده، بحث دوره اولی که دور بازسازی بود که قرب قرارگاه که خودمان استفاده می‌کنیم.

قرب مرکز زیرمجموعه شش هلدینگ زیرمجموعه قرب مرکز هستند و ۱۰ تا معاونت تخصصی دارد و روی هلدینگ‌ها نظارت دارد.

خود هلدینگ‌ها معاونت‌ها مختلف دارند و روی موسسات و شرکت‌های شان نظارت دارند، همچنین مهندسین مشاور، عمده پروژه‌هایی که کار می‌کنیم،‌ای پی سی است، یعنی طراحی، اجرا، نظارت، تامین و این‌ها همه با خود ماست.

سوال: صفر تا صد اجرا؟

سردار حاجی زمانی: ما ۲۲۰ رتبه و گرید در سازمان برنامه و بودجه کشور دارد، رتبه و گرید در گرایشات مختلف، ۲۲۰ رتبه و گرید تمام موسسه رتبه و گریدی کاری که انجام می‌دهند از سازمان برنامه و بودجه دارند، مهندسین مشاور ما در یک هلدینگ یک شرکت مهندسین مشاور داریم که شرکت مهندسین مشاور که رتبه و گرید آثار و برنامه و بودجه کشور دارند که روی پروژه‌ها نظارت فنی و تخصصی را دارند انجام می‌دهند و همچنین در خود مجموعه‌های ما معاونت‌های فنی – مهندسی هستند، کنترل پروژه و کنترل کیفیت هستند، تمام این سیستم‌ها را داریم، در بخش‌های قرب مرکز، هم در قرارگاه و هم هلدینگ‌ها و هم موسسات و شرکت‌ها که بحث‌های کنترل – کیفیت، چند رده کنترل کیفیت، بحث‌های کنترل پروژه و بحث‌های تمام این موارد، کنترل، پیگیری می‌شود و هر کجا کوچک‌ترین مشکلی باشد ورود و پیگیری می‌کنیم.

مرتب رصد داریم که هیچ گونه مشکلی در اجرای پروژه‌ها از نظر کیفی وجود نداشته باشد.

سوال: آذر ۶۸، آذر ۱۴۰۴، ۳۶ سال بدون منابع انسانی متخصص، قوی، جهادی امکان پذیر نبوده است، رویکردتان در تامین منابع انسانی چطورست، در گذشته چطور بود، الان چطور نیرو جذب می‌کنید، افرادی که به صورت مستقیم اصطلاحا در قرب هاو هلدینگ با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء همکاری می‌کنند؟

سردار حاجی زمانی: ما حدود ۵۴ هزار نفر نیروی مستقیم داریم که در حقیقت با ما مستقیم کار می‌کنند، ۱۵۰ هزار نفر نیروی بخش پیمانکاری است که با ما کار می‌کند و یک خانواده بزرگ حدود ۲۰۰ هزار نفری هستیم که از این ۵۴ هزار نفر ما ۹۰ درصدش نیرو‌های مردمی است.

نیرو‌هایی هستند که از بدنه مردم از نیرو‌های جامعه، به صورت قراردادی، ما ۵ درصد نیرو‌های مان نیرو‌های پایبر و رسمی هستند، حدود ۵ درصد هم نیرو‌های وظیفه هستند.

نیرو‌های وظیفه هستند که در قرارگاه مشغول به فعالیت هستند، این ۵ درصدی هم که نیرو‌های وظیفه هستند، نیروی وظیفه عادی نیست، همه لیسانس تا دکتری هستند، همه در رشته‌هایی که نیاز داریم به پروژه‌ها، عمران، مکانیک، برق، صنایع است، رشته‌های مختلفی که نیاز داریم و تمام این سربازان بعد از دوران فارغ التحصیلی شان که ما با دانشگاه‌های مختلف هم تفاهم نامه داریم، دانشگاه‌های برتر، هم مراوده داریم، هم دفتر استقراری داریم در بعضی از دانشگاه‌ها که این سربازان آن جا شناسایی می‌کنیم و جذب می‌شوند.

یک آماری که آماری جالبی است بدهم، از سال ۹۲ تا الان حدود ۳۱ هزار سرباز از این سربازانی که عرض کردم، ورود توی قرارگاه داشتند و بیش از یک سوم این‌ها در قرارگاه بعد از پایان مدت سربازی شان ماندگار شدند و بخشی از این‌ها تبدیل به نیرو‌های رسمی شدند، الان رسمی هستند در قرارگاه که دارند کار می‌کنند.

الان در پروژه‌ها و کارگاه‌های ما که بروید این نیست که سرباز با لباس سربازی باشد آن جا، نه، مهندسینی که در پروژه‌ها و کارگاه‌ها سربازند و کار می‌کنند همه لباس‌های شان با لباس‌های نیرو‌های قراردادی و نیرو‌های رسمی با همه یکی است.

کار می‌کنند و همه با هم و تجربه خوبی می‌شود برای بعد از دوران فارغ التحصیلی شان، آن‌هایی که می‌روند از قرارگاه که یک تجربه اندوختن در زمان سربازی شان، در جا‌های دیگر کشور از تجربه شان استفاده می‌کنند و ما از این موضوع خوشحالیم و کسانی که می‌مانند بعد از مدت سربازی شان آن‌ها هم در بخش‌های مختلف قرارگاه باز همان فعالیت شان را ادامه می‌دهند که یک بخشی هم رسمی می‌شوند و ماندگار می‌شوند، ۵ درصد کلا ما نیرو‌های رسمی داریم.

نیرو‌های رسمی داریم که ما هم بیشتر در مسئولیت‌های قرارگاه مشغول به فعالیت هستیم.

سوال: یک مقدار هرچقدر می‌آییم جلوتر، بحث توسعه فناوری را داریم و قاعدتا طرح‌ها و پروژه‌هایی که قرارگاه اجرا می‌کند نیاز دارد که با فناوری روز پیش برود، در این روندی که قرارگاه دارد چقدر توانسته است از این ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، شرکت ساخت داخل در زنجیره تولید، جا‌هایی که زنجیره قطع شده است آیا ورود کرده است که آن را داخلی سازی بکنید، روی نهضت ساخت داخل، یک بحث تقویت و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، یکی بحث تقویت زنجیره تولید، جا‌هایی که زنجیره قطع بوده و واردات انجام شده است؟

سردار حاجی زمانی: ما یک پژوهشکده که کار‌های دانش بنیانی و پژوهشی ما را انجام می‌دهد که تا الان بیش از ۴ هزار مقاله بین المللی داشتیم و تا حالا حدود ۲۷۰ جلد کتاب داشتیم که در تجربیات ۳۶ ساله قرارگاه در سال‌های مختلف این تجربیات تبدیل به کتاب شده است و الان مورد استفاده است.

در بخش‌های مختلف، پژوهشکده در راستای استفاده از دانش بنیان‌ها ورود دارد، هلدینگ‌ها ورود دارند و قرارداد دارند، با شرکت‌های دانش بنیان که هستند مراوده داریم، از ظرفیت دانشگاه‌ها ما سعی می‌کنیم که واقعا به خوبی بتوانیم استفاده کنیم در این زمینه، ارتباطی که فکر کنم ما با دانشگاه‌های برتر داریم، که سطح کشور کمتر جایی تا حالا به عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت، ارتباط دانشگاه و فعالیت‌های عمرانی ذکر کنیم، کمتر جایی این ارتباطات را دارد، ما تفاهم نامه با ۵۰ دانشگاه برتر کشور داریم.

راهیان پیشرفت را داریم که از همین دانشجو‌ها در پروژه‌های ما می‌آیند و بازدید می‌کنند از پروژه در قالب راهیان پیشرفت که آشنا می‌شوند با نحوه فعالیت پروژه‌ها و قرارگاه در پروژه‌ها و همچنین هلدینگ آی سی تی که داریم که باز هم آن هم در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار داریم پیگیری می‌کنیم و بحث‌های دیگری که مربوط است به شرکت‌های دانش بنیان.

به طور مثال یک نکته‌ای که فرمودید عرض کنم مثلا در بحث ما الان بتن پارچه‌ای را برای بار اول در کشور تولید کردیم.

بتن پارچه‌ای استفاده که دارد این در بحث کشاورزی است، استفاده اش، بحث عمده زمین‌های کشاورزی ما این مسیر هدایت آب‌ها و این‌ها خاکی است و این‌ها بتن پارچه‌ای حالت تقریبا سیمان است که حالت توش حالت پارچه است و این‌ها یک الیاف خاصی دارد.

این اگر من بخواهم مثال بزنم چه شکلی است، مثل حالت ایزوگام رول این طوری می‌شود و پهن می‌شود و خیلی استفاده از آن آسان است.

سوال: کجا‌ها از آن استفاده می‌شود؟

سردار حاجی زمانی: در زمین‌های کشاورزی اسمش همراهش است، پارچه است که پهن می‌شود و آب به آن زده می‌شود و بتن می‌شود و آب که در زمین‌های سنتی کشاورزی جاری بود دیگر جذب زمین نمی‌شود.

سوال: پرت آب را جلوی آن می‌گیرد؟

سردار حاجی زمانی: پرت آب را جلویش را می‌گیرد و ۵۰ سال عمرآن است و از بحث‌های شرکت‌های دانش بنیان استفاده کردیم و خیلی استفاده بخش کشاورزی قرارگیرد.

سوال: یکی از حوزه‌هایی که با عنوان قرارگاه تقریبا همیشه راجع به آن صحبت می‌شود، بحث مسئولیت اجتماعی است، دراین حوزه چه می‌کنید و چطور انتخاب می‌کنید و حوزه‌های مسئولیت اجتماعی با چه ویژگی انتخاب می‌کند و براساس چه مسائلی اولویت بندی می‌کنید و در حال حاضر سوال این باشد که در حوزه مسئولیت اجتماعی امروز چکار می‌کنید، برای بینندگان بفرمایید؟

سردار حاجی زمانی: ما یک تعریفی کردیم برای خودمان در قرارگاه هر پروژه‌ای که اجرا می‌شود ما در شعاع هفتاد کیلومتری آن پروژه، آن بحث‌های محرومیت زدایی که در توان آن کارگاه و پروژه بربیاید، در دستور کار داریم و ابلاغ داریم در کارگاه‌ها و پروژه ها.

سوال: مثل کدام پروژه ها؟

سردار حاجی زمانی: مثل کمک به راه‌های روستایی است که کار می‌کنیم، کمک به مثلا ترمیم خانه بهداشت است که کار می‌کنیم، بحث لایروبی قنوات است.

آن جا روستایی کمک بخواهد در آن زمینه ورود کرده و کار می‌کنیم، بحث راه اندازی سوله است برای کار‌هایی مثل راه اندازی مثلا خیاطی، حتی چرخ خیاطی و امکانات اولیه می‌دهیم در بحث روستا‌ها و بحث‌های دیگر، بحث‌های ترمیم پل است، تکمیل پل است، بحث‌های خانه آسایشگاه معلولین و نیازمندان است، بحث‌های مجتمع فرهنگی است و بحث‌های تسدیع اراضی کشاورزی است.

بحث غسالخانه، خیلی از چیز‌های مختلفی یا مقبره شهداست، آن جا باشد کمک می‌کنیم برای تکمیلش.

سوال: در کنار طرح‌ها و پروژه‌ها مسئولیت اجتماعی در حوزه‌هایی که آن منطقه نیاز دارد؟

سردار حاجی زمانی: محرومیت زدایی در شعاع ۷۰ کیلومتری هر پروژه‌ای تعریف کردیم که آن جایی که نیازمندی است و می‌توانند ورود کنند، ابلاغ داریم که ورود کنند و کمک کنند، در این بحث‌هایی که تا الان داشتم ورود و کمک کردند.

در ۳۶ سال قرارگاه بیش از هزار ودویست هزار میلیارد تومان، یک و هفدهم همت، در بحث محرومیت زدایی هزینه کردیم، بحث پروژه‌ها که در این بخش‌هایی که عرض کردم.

به علاوه مسئولیت اجتماعی از جمله خدایی نکرده سیل یا زلزله، یا بحث‌های اینجوری که در جا‌های مختلف کشور اتفاق بیافتد، ما سعی می‌کنیم در ۲۴ ساعت اول در محل حضور داشته باشیم.

اگر خاطرتان باشد بحث زلزله کرمانشاه که ما یک ورود گسترده داشتیم در زلزله کرمانشاه.

بیش از هشت هزار کانکس ظرف ۴۵ روز ما ساختیم آن جا برای اسکان زلزله زدگان و بحث‌های کمک‌هایی که آن جا، در سیل گلستان اوایل سال ۹۸ ورود گسترده‌ای داشتیم که کمک شد به بحث اسکان سیل زدگان در استان گلستان.

در خوزستان باز هر جایی که این بحث‌های سیل یا خدای نکرده یا زلزله بحث‌های این شکلی بوده است، بلافاصله ورود می‌کنیم و جزو ماموریت‌های خودمان می‌دانیم ورود در این قضایا را و کمک می‌کنیم و بحث اسکان و بحث امدادرسانی و بحث‌های مختلفی که در این زمینه‌ها می‌توانیم کمک کنیم.

سوال: یک مقدار راجع به چشم انداز صحبت کنیم، مهمترین محور‌هایی که الان در چشم انداز قرارگاه برای خودمان مدنظر دارید، چقدر هماهنگ با این بحث برنامه هفتم پیشرفت است، شما کمکی به دولت می‌کنید و یک باری و پروژه‌هایی که امکانش است دولت با رویکرد عمران و آبادانی کشور پیگیری می‌کنید، چقدر خودمان تطبیق می‌دهید با برنامه و خودتان را برای قرارگاه چه چشم اندازی برای سال‌های پیش رو در نظر دارید؟

سردار حاجی زمانی: ورود قرارگاه به دوره الگوآفرینی است، سعی می‌کنیم ورود جهادی داشته باشیم.

ورود با کیفیت بالا در پروژه‌ها داشته باشیم، در همین راستا اولویت ما، اولویت ابلاغی وزارت خانه هاست و برنامه هفتم که به قرارگاه اعلام می‌شود، که این برنامه‌های هفتم اولویت‌هایی که تعیین می‌شود، جزو اولویت‌های اصلی اول ما قرار می‌گیرد و خود ما شاید به نوعی اولویت خاصی را تعیین نمی‌کنیم.

اولویت‌ها طبق برنامه و نیاز‌های کشور، ضرورت‌های کشور از رده‌های بالادستی، از دولت که ابلاغ می‌شود، همان‌ها را جزو اولویت می‌گذاریم.

دنبال می‌کنیم که ان شاءالله بتوانیم در اسرع وقت آن پروژه‌ها را به مرحله بهره برداری برسانیم.

سوال: نکته‌ای است در حد یک دقیقه جمع بندی را بشنویم؟

سردار حاجی زمانی: اگر سوال خاصی دیگری مدنظر حضرتعالی باشد، عرض خواهم کرد، بحث ما نگاه مان نکته پایانی، واقعا نگاه مان در بحث سازندگی کشور قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارگاه خاتم انبیاء نگاهش، نگاه رسالت محور و ماموریتی است.

ما نگاه سودآوری به پروژه‌ها نداریم، ما نگاه مان رسالت محوری است، همین قدری که پروژه را بتواند تمام شود و مردم استفاده کنند، تمام توان مان را می‌گذاریم به صورت جهادی و با کیفیت مناسب که ان شاءالله این کار‌های سازندگی، عمران وآبادانی که در کشورست، هرچه بیشتر به مرحله بهره برداری برسد.