سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی ها، استان های بوشهر، فارس، هرمزگان و مناطق جنوبی استان کرمان از دوشنبه تا جمعه به شدت تحت تأثیر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت، گفت: همه دستگاه های امدادی، عملیاتی، اجرایی، خدمات رسان و انتظامی این استان ها در حالت آماده باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین ظفری در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ صدا و سیما، درباره تمهیدات این سازمان برای پیشگیری از حوادث احتمالی در این استان ها افزود: از دیروز رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به مناطقی که هشدار قرمز دریافت کرده بودند ابلاغیه‌ای ارسال کرد و با استانداران این استان‌ها تماس‌هایی داشت که از ظرفیت‌ها اطمینان حاصل کند. وزیر کشور هم تأکید کرد همه ظرفیت‌ها اعم از بخش خصوصی، دولتی و بخش مردمی باید بکارگیری شوند و پای کار بیایند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همه مرخصی‌های مدیران عملیاتی و عوامل اجرایی تا پایان شرایط اضطرار لغو و تأکید شده ماشین آلات و لجستک لازم و نیروی انسانی مدنظر پای کار بیایند.

آقای ظفری افزود: با وزارت ارتباطات نیز هماهنگ شده پیامک انبوه برای ساکنان این چهار استان ارسال کنند و هموطنان در روز‌های آینده این پیامک‌ها را دریافت خواهند کرد.

او از مردم خواست با توجه به تأکید پلیس، در جاده‌های خطرناک تردد نکنند و در صورت نیاز زنجیر چرخ و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ابراز امیدواری کرد با هماهنگی انجام شده، مشارکت مردم و جدی گرفتن هشدار‌ها، بتوان شرایط پیش رو را مدیریت کرد و آورده آبی خوبی برای این استان ها بدون خسارت اتفاق بیفتد.