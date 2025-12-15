پخش زنده
امروز: -
استاد دانشگاه مراغه امسال محقق برتر شیمی، سرآمدعلمی و جزو دانشمندان یک درصد کشورمان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای رضا اباذری عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه، امسال موفق به کسب جایزه علمی ثبوتی–خواجهپور در نهمین دوره این رویداد ملی شد.
این جایزه به یاد استاد یوسف ثبوتی و استاد محمدرضا خواجهپور از بنیانگذاران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان جوان کشور پایهگذاری شده است.
در این دوره دکتر رضا اباذری عضو هیئت علمی گروه شیمی به علت فعالیتهای پژوهشی اثرگذار در توسعه چارچوبهای فلز–آلی (MOFs) در زمینه ذخیرهسازی انرژی و تولید سوختهای پاک به عنوان برگزیده رشته شیمی معرفی شد.
جایزه علمی ثبوتی–خواجهپور هر دو سال یکبار و تنها به یک نفر در هر رشته علمی اعطا میشود. تاکنون تنها چهار پژوهشگر حوزه شیمی در کشور موفق به دریافت این افتخار شدهاند که نشاندهنده جایگاه برجسته این دستاورد است.
رضا اباذری همچنین براساس تازهترین تحلیلهای مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در سال ۱۴۰۴ درفهرست پژوهشگران یک و دودرصد برتر دنیا قرار گرفته است.
وی برای چندمین سال متوالی، جزو سرآمدان علمی علمی کشور معرفی میشود. از این استاد دانشگاه مراغه تاکنون ۸۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی چاپ و منتشر شده است.