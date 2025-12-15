پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به تداوم بارندگی و بارش برف تا روز شنبه گفت: شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به تداوم بارندگی و بارش برف تا روز شنبه، از آمادهباش کامل تمامی دستگاههای اجرایی استان خبر داد و از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و اخبار و هشدارها را تنها از طریق رسانههای رسمی دنبال کنند.
غلامرضا نژاد خالقی گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، بیشترین میزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوبغرب استان به صورت باران و در مناطق مرکزی به شکل برف خواهد بود
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی استان در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدماترسانی بهموقع انجام شود
نژاد خالقی گفت: مسافرانی که ناچار به تردد هستند، حتماً زنجیر چرخ و آذوقه ضروری به همراه داشته باشند.
وی افزود: عشایر در صورت لزوم جابهجاییهای پیشگیرانه انجام دهند و از روستاهای واقع در حاشیه رودخانهها خواست تمهیدات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی در نظر بگیرند