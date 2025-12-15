پخش زنده
امروز: -
حیات وحش منطقه حفاظتشده درهباغ شهرستان بوانات با حضور کارشناسان سرشماری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس اداره حفاظت محیط زیست بوانات، با اعلام این خبر گفت : این سرشماری در منطقه حفاظتشده درهباغ و منطقه شکارممنوع توت سیاه در شهرستان بوانات انجام شد.
علی آسا افزود: این برنامه با حضور کارشناسان اداره کل، محیطبانان این شهرستان و مناطق همجوار، همراه با گروهی از همیاران و دوستداران طبیعت اجرا شد.
علی آسا افزود : تیمهای سرشماری در قالب گروه های چند نفره، از صبح تا عصر در دوازده مسیر مشخص شده عملیات میدانی را انجام دادند. نتایج اولیه این سرشماری حاکی از افزایش مناسب جمعیت علفخواران در این منطقه است.
رییس اداره محیط زیست بوانات در ادامه به عوامل تهدیدکننده این جمعیت اشاره کرد و گفت: «پدیده خشکسالی شدید، تغییرات اقلیمی و فعالیت شکارچیان غیرمجاز، از جمله عواملی هستند که میتوانند روی جمعیت این گونههای با ارزش تأثیر منفی بگذارند.»
سرشماری پاییزه علفخواران در مناطق تحت مدیریت، یکی از برنامههای منظم و کلیدی برای پایش سلامت جمعیت حیات وحش و ارزیابی اثربخشی اقدامات حفاظتی در سطح کشور محسوب میشود.