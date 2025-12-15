پخش زنده
امروز: -
سازمان توسعه تجارت با صدور ابلاغیهای از اصلاح ضوابط سقف رتبهبندی صادرات و نحوه محاسبه مبلغ ضمانتنامه بانکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ، سقف صادرات کارتهای بازرگانی صادره از تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴ که امکان رتبهبندی برای آنها وجود ندارد، تا تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰ هزار دلار تعیین شده است.
در همین حال، روز گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرد که رتبهبندی کارتهای بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی هم به مدت سه ماه متوقف میشود.
همچنین سهمیهبندی ارزی برای صادرات بخش کشاورزی به طور موقت لغو شده است. این اقدام در پاسخ به مشکلات گزارششده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفته است.