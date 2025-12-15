به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور از روز امروز، در استان‌های بوشهر، فارس و به‌تدریج هرمزگان، غرب کرمان، برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد و جنوب اصفهان افزایش ابربارش باران رخ خواهد داد.

همچنین از بعدازظهر، بارش‌ها در گیلان و غرب مازندران آغاز می‌شود.

همچنین گستره فعالیت این سامانه فردا علاوه بر مناطق مذکور، استان‌های یزد، شمال هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شمال غرب کشور و سواحل دریای خزر را در بر خواهد گرفت.

در مناطق سردسیر بارش به شکل برف و در مناطق کوهستانی و گردنه‌ها کولاک برف، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در استان‌های جنوبی وقوع رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

شدت بارش‌ها در روز سه‌شنبه در جنوب بوشهر و فارس، غرب هرمزگان و کرمان قابل توجه خواهد بود.

همچنین امروز برای استان‌های بوشهر و فارس هشدار نارنجی و فردا علاوه بر این استان‌ها برای هرمزگان هشدار قرمز صادر شده است.

چهارشنبه به‌جز دامنه‌های جنوبی البرز و استان سیستان و بلوچستان، سایر مناطق کشور شاهد بارش خواهند بود که در جنوب فارس، غرب هرمزگان و گیلان شدت بیشتری دارد.