قرارگاه سید الشهدا (ع) برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق محروم استان گامی تازه برمی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه سیدالشهدا (ع) در بازدید از روستاهای دهگاه، گاهکده، فاج و دورک محروم شهرستان لرگان بهدنبال درخواستهای مردمی و با هدف رسیدگی میدانی به مشکلات مناطق کمبرخوردار گفت: مشکلات معیشتی، زیرساختی و آموزشی مردم این روستاها در اولویت فعالیتهای این قرارگاه قرار گرفت و برنامهریزی لازم برای رفع محرومیت در این مناطق در نظر گرفته میشود.
سردار جواد استکی همچنین در بازدید از مدارس این مناطق به دانش آموزان کفش، لباس، کیف و نوشت افزار اهدا کرد.
در ادامه این سفر، عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای دورک و گاهکده بررسی شد و همچنین احداث ۱۰ چشمه حمام و سرویس بهداشتی، مرمت و زیباسازی مدارس، اجرای ایزوگام برای مدارس و تعدادی از منازل مسکونی از جمله اقداماتی بود که در این بازدید آغاز یا پیگیری شد.
سردار استکی و فرماندهان حاضر سپس از طرح بزرگ آبرسانی به ۵۳ روستای بخش وردشت این شهرستان بازدید کردند؛ طرحی که به همت قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه در حال اجراست و نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای روستاهای منطقه دارد.
فرمانده قرارگاه سیدالشهدا (ع) هدف از این حضور را شناسایی دقیق مشکلات، برنامهریزی برای خدمترسانی مؤثر و پاسخ به مطالبات مردمی بیان کرد و گفت: نیازهای اساسی مردم منطقه در حوزههای آموزشی، معیشتی و زیرساختی در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت.