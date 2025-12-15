به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه سیدالشهدا (ع) در بازدید از روستا‌های دهگاه، گاهکده، فاج و دورک محروم شهرستان لرگان به‌دنبال درخواست‌های مردمی و با هدف رسیدگی میدانی به مشکلات مناطق کم‌برخوردار گفت: مشکلات معیشتی، زیرساختی و آموزشی مردم این روستا‌ها در اولویت فعالیت‌های این قرارگاه قرار گرفت و برنامه‌ریزی لازم برای رفع محرومیت در این مناطق در نظر گرفته می‌شود.

سردار جواد استکی همچنین در بازدید از مدارس این مناطق به دانش آموزان کفش، لباس، کیف و نوشت افزار اهدا کرد.

در ادامه این سفر، عملیات اجرایی آبرسانی به روستا‌های دورک و گاهکده بررسی شد و همچنین احداث ۱۰ چشمه حمام و سرویس بهداشتی، مرمت و زیباسازی مدارس، اجرای ایزوگام برای مدارس و تعدادی از منازل مسکونی از جمله اقداماتی بود که در این بازدید آغاز یا پیگیری شد.

سردار استکی و فرماندهان حاضر سپس از طرح بزرگ آبرسانی به ۵۳ روستای بخش وردشت این شهرستان بازدید کردند؛ طرحی که به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در حال اجراست و نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای روستا‌های منطقه دارد.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا (ع) هدف از این حضور را شناسایی دقیق مشکلات، برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی مؤثر و پاسخ به مطالبات مردمی بیان کرد و گفت: نیاز‌های اساسی مردم منطقه در حوزه‌های آموزشی، معیشتی و زیرساختی در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت.