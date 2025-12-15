به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام حسن جعفریان در جلسه شورای زکات با بیان اینکه برنامه تحققی شهرستان برای امسال هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است گفت: خوشبختانه مردم هشترود در ۹ ماهه امسال توانستند هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان زکات پرداخت کنند و امسال با توجه به خشکسالی و تگرگ محصولات کشاورزی باز مردم هشترود زکات خود را به موقع پرداخت کردند که این رقم رشد ۱۲۷ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: این شهرستان رتبه سه در پرداخت کالا و رتبه پنج در پرداخت نقدی زکات را در استان به خود اختصاص داده است.

حجت‌الاسلام حسن جعفریان اظهار کرد: از ۱۹۰ روستای دارای سکنه این شهرستان ۱۱۵ روستا مشمول زکات است که ۱۸۵ عامل زکات به صورت خودجوش انواع زکات را در روستا‌ها جمع آوری می‌کنند.

امام جمعه هشترود گفت: ۱۳ کشاورز هم امسال ۴۵ شجره طیبه به کمیته امداد امام خمینی و شورای زکات تحویل داده‌اند.