علی اکبری یکی از شهروندان خیر بجنوردی ۶۳ گرم طلا برای توسعه و بازسازی حرمها در کربلا اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی، در روزگاری که خیلیها دنبال خرید طلا هستند، خیر بجنوردی، آقای علی اکبری مقدار ۶۳ گرم طلا به نیت توسعه و بازسازی حرمها به ستاد توسعه و بازسازی بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی اهدا کرد.
علی اکبری عتبات عالیات را از پایگاههای اصلی اتحاد مسلمانان دانست که مراسم راهپیمایی اربعین جلوه ویژهای از این اتحاد بوده و کمک در این راه، زمینه این اتحاد را بیش از پیش خواهد کرد.