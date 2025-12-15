به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی، در روزگاری که خیلی‌ها دنبال خرید طلا هستند، خیر بجنوردی، آقای علی اکبری مقدار ۶۳ گرم طلا به نیت توسعه و بازسازی حرم‌ها به ستاد توسعه و بازسازی بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی اهدا کرد.

علی اکبری عتبات عالیات را از پایگاه‌های اصلی اتحاد مسلمانان دانست که مراسم راهپیمایی اربعین جلوه ویژه‌ای از این اتحاد بوده و کمک در این راه، زمینه این اتحاد را بیش از پیش خواهد کرد.