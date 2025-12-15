پخش زنده
مدیرکل بیمه سلامت مازندران بر لزوم نشاندار شدن بیماران خاص در سامانههای بیمه سلامت برای بهرهمندی از خدمات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بیمه سلامت مازندران از تداوم و گسترش خدمات بیمهای ویژه به بیماران خاص و صعبالعلاج در استان خبر داد و گفت: تمامی بیماران خاص و مبتلایان به بیماریهای صعبالعلاج از پوشش بیمهای خدمات و داروهای مورد نیاز خود توسط سازمان بیمه سلامت بهرهمند میشوند.
دکتر ذوالفقار تقوی، افزود: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی سازمان بیمه سلامت ایران و تحقق عدالت در نظام سلامت، تمام خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی بیماران خاص و صعب العلاج با پوشش کامل بیمهای ارائه میشود و بیمه شدگان این گروه میتوانند خدمات مورد نیاز خود را در مراکز طرف قرارداد استان دریافت کنند.
وی با تأکید بر اهمیت ثبت و نشـاندار شدن بیماران خاص و صعب العلاج در سامانههای بیمه سلامت خاطرنشان کرد: ثبت دقیق اطلاعات این بیماران در سامانه بیمه سلامت، شرط اساسی برای بهرهمندی از خدمات بیمهای است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه این اقدام موجب میشود تا فرآیند ارائه خدمات، تخصیص منابع و مدیریت اعتبارات با دقت و عدالت بیشتری انجام شود، ادامه داد: یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۷۸۹ نفر معادل ۵۰ درصد جمعیت مازندران تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
تقوی گفت: تاکنون بالغ بر ۸۰ هزار نفر بیمار خاص و صعب العلاج در سامانههای بیمه سلامت استان نشاندار شدهاند و ۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش قرار دارند که ۶۹ گروه بیماری بسته حمایتی درمانی از این صندوق را دارند.
وی با اشاره به تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج اظهار داشت: دولتپارسال برای هر بیمار خاص و صعب العلاج استان مازندران ۷۰۰ میلیون ریال پرداخت می کرد که این رقم به غیر از سهم بیمه پایه است و امسال این رقم به ۸۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: بخش عمدهای از هزینههای درمانی بیماران از محل اعتبارات سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود و پوشش بیمهای داروهای گرانقیمت مورد نیاز این بیماران در چارچوب فهرست مصوب وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بهصورت مستمر در حال توسعه است.
دکتر تقوی ضمن دعوت از بیماران خاص و صعب العلاج دارای پوشش بیمه سلامت برای ثبت یا تکمیل اطلاعات خود در سامانههای الکترونیکی بیمه سلامت گفت: هدف ما این است که این بیماران عزیز بدون دغدغه مالی به خدمات درمانی و دارویی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.