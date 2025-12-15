به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی گیلان با بیان اینکه ۲۲ هزار باغدار رودباری از اواخر شهریور ماه، برداشت زیتون در گیلان را آغاز کرده‌اند گفت: پیش بینی می‌شود باغداران رودباری تا پایان آذر ۱۸ هزار تن زیتون به ارزش تقریبی هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان از باغ‌های رودبار برداشت کنند.

منوچهر پارسافر با بیان اینکه بزرگترین بازار فروش زیتون در کشور در رودبار قرار دارد گفت: اگرچه گیلان سومین تولیدکننده زیتون کشور است، اما زیتون رودبار با توجه به کیفیت آن، شناخته شده‌تر و مشتری پسندتر و همچنان سرآمد محصولات ۱۵ استان تولید کننده زیتون در کشور است.

وی افزود: در شهرستان رودبار ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن فعالیت می‌کنند.