پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری درخصوص آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: با فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه، کاهش دید و کاهش دما تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی میشود.
وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها از پیامدهای این سامانه است.
به گفته وی شدت بارشها از پس فردا تا روز جمعه در استان پیش بینی میشود.
وی به رانندگان توصیه کرد تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و از کوهنوردان و عشایر خواست از صعود به ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.