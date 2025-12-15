به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: ماموران انتظامی شهرستان "زیرکوه" هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ سلمانی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، ۲ هزار قطعه مرغ قاچاق بدون مجوز بهداشتی به ارزش ۴ میلیارد ریال بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.