

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی اروست، ۳۰۳۰ کیلوگرم کود شیمیایی اوره قاچاق (معادل ۶۱ کیسه) در این شهرستان کشف و ضبط شد.



سید اسماعیل علوی افزود:این محموله قاچاق پس از شناسایی و بررسی‌های لازم، در انبار شرکت تعاونی کیاسر تخلیه و تحت نظر مراجع قضایی قرار گرفت.

او با بیان اینکه این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و توزیع غیرقانونی نهاده‌های کشاورزی است، ادامه داد: اقدامات لازم برای بررسی بیشتر و پیگیری‌های قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: کود شیمیایی اوره به عنوان یکی از نهاده‌های حیاتی در بخش کشاورزی، نقش بسزایی در افزایش تولید و حفظ کیفیت محصولات دارد و کشف و ضبط محموله‌های قاچاق این‌چنینی علاوه بر حمایت از کشاورزان، به تنظیم بازار و جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به نهاده‌های کشاورزی کمک می‌کند.

علوی ضمن تقدیر از همکاری مؤثر مأموران پاسگاه انتظامی اروست و دستگاه‌های قضایی، افزود: مقابله با قاچاق کود شیمیایی با جدیت بیشتری پیگیری و با متخلفان قانونی برخورد می‌شود.