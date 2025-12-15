پخش زنده
مه و رطوبت شدید برای چندمین روز متوالی آبادان را نمناک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز چهارشنبه پدیده غالب استان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق بویژه جادههای مواصلاتی است.
محمد سبزه زاری افزود: از اواسط روز چهارشنبه بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعالی قرار میگیرد که تا اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
هم اکنون میزان رطوبت در آبادان ۹۱ درصد، دید افقی هزار متر و دمای هوا ۱۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.