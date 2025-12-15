پخش زنده
وزیر امور خارجه ونزوئلا از موضعگیری صریح و قاطع جمهوری اسلامی در محکومیت توقیف غیرقانونی نفتکش ونزوئلایی از سوی ارتش آمریکا قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، وزیر امور خارجه ونزوئلا ضمن ابلاغ سلام گرم نیکلاس مادورو به دولت و ملت ایران، از موضعگیری صریح و قاطع جمهوری اسلامی در محکومیت توقیف غیرقانونی نفتکش ونزوئلایی از سوی ارتش آمریکا قدردانی کرد. وی تأکید کرد: همانطور که ایران اعلام کرده، اقدام واشنگتن مصداق بارز «دزدی دریایی» و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در پیامی رسمی، از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران در برابر جدیدترین اقدام خصمانه ایالات متحده در دریای کارائیب قدردانی کرد.
ایوان خیل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: به نمایندگی از رئیسجمهور نیکلاس مادورو، سلام و درود بولیواری خود را به ایران میفرستیم و از رد قاطعانه حمله ارتش آمریکا به کشتی تجاری حامل نفت ونزوئلا توسط تهران قدردانی میکنیم؛ حملهای که مستقیم با دستور دولت فعلی آمریکا انجام شده است.
وزیر خارجه ونزوئلا در پیام خود به اظهارات اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران استناد کرد که اقدام آمریکا را دزدی دریایی و نقض آشکار حقوق بینالملل خوانده بود. خیل با انتشار ویدئویی از سخنان بقائی تأکید کرد: ایران به درستی هشدار داده است که اتهامات آمریکا علیه ونزوئلا بیاساس بوده و صرفاً بهانهای برای توجیه اقدامات غیرقانونی در سطح بینالمللی است.
در بخشی از ویدئوی منتشر شده از سوی وزیر خارجه ونزوئلا، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح میکند: اقدام آمریکا علیه نفتکش ونزوئلایی فاقد هرگونه مبنا یا مشروعیت در حقوق بینالملل است و چیزی جز اعمال زور و قلدری نهادینه شده در سطح جهانی نیست.
بقائی همچنین هشدار داده بود: از نظر حقوق بینالملل، آنچه نیروهای آمریکایی انجام دادهاند جرم آشکار است. استناد به قوانین داخلی برای ارتکاب یک جنایت بینالمللی پذیرفتنی نیست و هیچ مشروعیتی ایجاد نمیکند. این نمونهای روشن از دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آبهای آزاد است.
مقام ارشد دیپلماسی ونزوئلا همچنین به هشدار ایران خطاب به جامعه جهانی اشاره کرد که تأکید داشت: اگر این نقضهای حقوق بینالملل به رویهای عادی و الگوی رفتاری تبدیل شود، همه کشورها و کل جامعه بینالمللی از آن متضرر خواهند شد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا در پایان پیام خود بار دیگر تأکید کرد: ایالات متحده نه حق دارد و نه صلاحیت قضائی که بخواهد قوانین داخلی و تحریمهای غیرقانونی خود علیه تجارت و اقتصاد سایر کشورها را بهانهای برای توجیه دزدی دریایی و اقدامات فراقانونی در آبهای دریای کارائیب قرار دهد.