سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: پژوهشکده‌های مختلف به‌صورت شبکه‌ای و مکمل یکدیگر فعالیت می‌کنند تا با حفظ عناصر اصیل هنر‌های ملی، روزآمدسازی و کاربردی‌کردن آنها محقق شود.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری با اشاره به رویکرد متفاوت نمایشگاه امسال گفت: باتوجه به عنوان این رویداد که بر پژوهش و فناوری متمرکز است، امسال برای نخستین‌بار بخش فناوری به‌صورت رسمی و جدی به این نمایشگاه شرکت کرده و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز متناسب با این تغییر، حضوری متفاوت و کاربردی داشته است.

وی افزود: پژوهشگاه میراث فرهنگی در سال‌های گذشته نیز در این نمایشگاه حضور داشته، اما امسال برای اولین‌بار با ارائه محصول فناورانه وارد نمایشگاه شده است. این نخستین تجربه پژوهشگاه در ارائه برونداد‌های کاربردی در قالب محصول است؛ محصولاتی که مستقیماً از دل پژوهش‌های علمی استخراج شده‌اند.

قلی‌نژاد پیربازاری درباره ماهیت این محصولات اظهار کرد: بخشی از محصولات ارائه‌شده برگرفته از میراث رایحه ایرانی است و شامل عطر، ادکلن و خوشبوکننده‌هایی با ریشه تاریخی می‌شود. علاوه بر این، محصولاتی با خاصیت دافع حشرات و محصولاتی برای رفع باکتری نیز ارائه شده که همگی دارای پایه کاملاً ارگانیک هستند و هیچ‌گونه ترکیب شیمیایی مصنوعی در آنها به کار نرفته است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این محصولات گفت: این محصولات بر اساس مطالعات تاریخی احیا شده‌اند و قدمت برخی از آنها به قرون اولیه اسلامی و برخی دیگر به دوره‌های بعدی از جمله ایلخانی بازمی‌گردد. در متون، اسناد، نگاره‌ها و کتیبه‌های تاریخی به استفاده از گیاهان خاصی اشاره شده که پس از شناسایی علمی، با روش‌های پژوهشی و آزمایشگاهی احیا شده‌اند.

قلی‌نژاد پیربازاری تأکید کرد: فرایند تولیدات از ایده تا محصول حاصل کار پژوهشگران پژوهشگاه میراث فرهنگی است. این محصولات نتیجه مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه‌هایی مانند باستان‌شناسی، حفاظت و مرمت و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشگاه هستند و به‌طور کامل توسط پژوهشگران ایرانی طراحی و تولید شده‌اند.

وی با اشاره به تمایز این محصولات با نمونه‌های مشابه بازار افزود: حوزه عطر و رایحه یک بازار انحصاری نیست، اما تفاوت اصلی محصولات پژوهشگاه در اصالت تاریخی، ارگانیک بودن و کارکرد‌های درمانی آنهاست. برخی از این رایحه‌ها، علاوه بر خوشبوکنندگی، دارای ویژگی‌های درمانی هستند و از منظر سلامت، ارزش افزوده قابل‌توجهی دارند.

قلی‌نژاد پیربازاری درباره مدل اقتصادی این محصولات تصریح کرد: فعلا پژوهشگاه وارد تولید انبوه نشده است. عملکرد پژوهشگاه بر پایه تبدیل ایده و پژوهش به محصول اولیه و ارائه آن به سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذار در مرحله بعد وارد می‌شود و تولید صنعتی به‌صورت مشترک شکل می‌گیرد. این رویکرد برای نخستین‌بار در پژوهشگاه در حال اجراست.

مشاور رییس و سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه گفت: صنعت کازمتیک، عطر و رایحه یکی از صنایع معتبر و پردرآمد در جهان و ایران است. مزیت این محصولات آن است که با برند پژوهشگاه میراث فرهنگی عرضه می‌شوند؛ نهادی مرجع که اصالت تاریخی و علمی محصول را تأیید می‌کند و همین امر مزیتی رقابتی و کم‌نظیر در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند.

قلی‌نژاد پیربازاری در دعوت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاران را به «ملاقات با عطر و بوی تاریخ» دعوت می‌کنیم. این مفهوم کاملاً برازنده ایران به‌عنوان یکی از کهن‌ترین و تمدن‌سازترین کشور‌های جهان است. برندی که بر پایه رایحه، طعم و بوی تاریخ ایران شکل بگیرد، ظرفیت رقابت جهانی منحصربه‌فردی خواهد داشت.

وی با اشاره به تعامل پژوهشگاه با وزارتخانه افزود: پژوهشگاه در آغاز این مسیر قرار دارد و برای توسعه این برونداد‌های کاربردی، تعامل و حمایت نهاد‌های ذیربط ضروری است. این مسیر، نیازمند همکاری دوطرفه میان پژوهشگاه و وزارتخانه است.

قلی‌نژاد پیربازاری همچنین به فعالیت‌های پژوهشگاه در حوزه هنر و هنر‌های سنتی اشاره کرد و گفت: هنر ماهیتی زنده و مبتنی بر تداوم دارد و اگر متوقف شود، به شیء مومیایی تبدیل می‌شود. پژوهشگاه با حفظ عناصر اصیل هنر‌های ملی، به‌دنبال روزآمدسازی و کاربردی‌کردن آنهاست و در این مسیر، پژوهشکده‌های مختلف به‌صورت شبکه‌ای و مکمل یکدیگر فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: اگر برونداد‌های پژوهشی وارد جامعه نشوند و با فناوری و نوآوری پیوند نخورند، میراث فرهنگی کشور آسیب خواهد دید. کاربردی‌سازی پژوهش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ و تداوم هویت ملی و ایرانی است.