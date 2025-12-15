

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در متن پیام آمده است :

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مؤمنه و فرهیخته، مرحومه مغفور‌ه «حاجیه‌خانم مهناز کیانی‌فر»، همسر فرماندار شهید شهرستان کنگاور، شهید والامقام محمدرضا قلیوند و از دبیران خدوم و فرهنگی آموزش و پرورش، موجب تألم و تأثر ارادتمندان این خاندان ایثار و شهادت گردید.

این بانوی ارجمند، در طول عمر پربرکت خویش، با ایمان، نجابت و مسئولیت‌پذیری، چه در سنگر تعلیم و تربیت و چه در همراهی صبورانه با همسر شهید خود، الگویی شایسته از زن مسلمان، معلم دلسوز و همسر وفادار ارائه کرد و نام نیک از خویش به یادگار گذاشت.

اینجانبان ضمن ادای احترام به ایثار و صبوری همه مادران و همسران ارجمند شهدای والامقام و گرامیداشت یاد و راه شهید محمدرضا قلیوند، درگذشت همسر ارجمند این شهید بزرگوار را به خانواده محترم قلیوند و کیانی‌فر، جامعه فرهنگیان استان و مردم شریف استان کرمانشاه و به ویژه حضور مردمان مؤمن شهرستان دارالمؤمنین کنگاور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و همجواری با همسر شهیدش و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه