به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از واگذاری بیش از ۲۸ هزار واحد مسکن حمایتی در استان خبر داد و گفت: این میزان، ۲.۵ برابر سهمیه ابلاغی اولیه بوده و تاکنون بیش از ۹ هزار واحد به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند.

میرمحمد مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: سهمیه اولیه ابلاغی استان در بخش مسکن حمایتی ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد بوده که با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان و حمایت وزارت راه و شهرسازی، موفق شدیم ۲۸ هزار و ۱۵۳ واحد معادل ۲.۵ برابر سهمیه اولیه را در سطح استان تأمین و واگذار کنیم.

وی افزود: از این تعداد، ۲۸ هزار و ۳۳۳ واحد تعریف شده که نزدیک به ۹ هزار واحد در مرحله نازک‌کاری و مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان گفت: بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به شهرستان بیرجند با ۵۹ درصد است و پس از آن شهرستان‌های طبس و نهبندان قرار دارند. کمترین پیشرفت نیز مربوط به شهرستان خوسف است که به دلیل تأخیر در ارسال گزارش‌های شهر به شهر، روند پیشرفت آن با تأخیر همراه بوده است.

مودی افزود: تاکنون در مجموع ۲۷ هزار و ۳۶۸ نفر در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۶ هزار نفر تأیید صلاحیت شده‌اند. همچنین تا امروز ۹ هزار و ۶۱۰ قطعه زمین به متقاضیان تخصیص و واگذار شده که بیشترین واگذاری مربوط به شهر بیرجند با ۴ هزار و ۶۴۳ نفر است.

وی از برنامه‌ریزی برای مرحله جدید واگذاری‌ها زمین در روستا‌های حاشیه شهر بیرحندخبر داد و گفت: ان‌شاءالله پیش از دهه فجر مرحله جدید واگذاری اراضی در روستا‌های حاشیه مرکز استان انجام خواهد شد و در شهر بیرجند نیز با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در روستا‌های حریم شهر، واگذاری‌ها در قالب این روستا‌ها صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت پروژه زعفرانیه بیرجند اشاره کرد و افزود: تحویل واحد‌های این پروژه از خردادماه آغاز شده و تاکنون ۸۲۴ نفر برای دریافت مفاصاحساب مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۶۶۷ نفر نیز برای عقد قرارداد به انبوه‌ساز مراجعه کرده‌اند.

مودی گفت: خوشبختانه خدمات آب، برق و گاز برای تمامی واحد‌ها تأمین شده است. تنها در حدود ۱۰۰ واحد مشکل آبرسانی وجود داشت که با پیگیری همکاران شرکت آب و فاضلاب، این مشکل نیز طی روز‌های آینده به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

وی افزود: از مجموع ۲ هزار واحد پروژه زعفرانیه، تاکنون ۱ هزار و ۵۳۰ واحد مراجعه داشته‌اند، ۱۳۵ پرونده در مرحله اقدام بانکی قرار دارد و حدود ۴۰۱ نفر معادل نزدیک به ۲۰ درصد متقاضیان هنوز مراجعه نکرده‌اند که به دلیل عدم مراجعه، امکان تحویل واحد برای این افراد فراهم نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: همزمان با تکمیل زیرساخت‌ها، عملیات آسفالت معابر اصلی آغاز شده و معابر فرعی نیز به‌صورت مقطعی برای تسهیل رفت‌وآمد ساکنان در حال اجراست. تاکنون بیش از ۸۱ درصد از متقاضیانی که مفاصاحساب دریافت کرده‌اند، به‌طور کامل واحد خود را تحویل گرفته و امکان استقرار دارند.

مودی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و دادستان استان گفت: با حمایت و همراهی دادستانی و ورود جدی همه دستگاه‌های اجرایی، طی کمتر از ۴۵ روز تمامی خدمات زیربنایی پروژه زعفرانیه تأمین شد و در حال حاضر هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

وی در پایان به موضوع صدور پایان‌کار واحد‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی واحد‌ها آماده اخذ پایان‌کار هستند و این موضوع در جلسات متعدد از خردادماه پیگیری شده است که انتظار می‌رود با تسریع فرآیند‌های اداری، هرچه سریع‌تر پایان‌کار‌ها صادر شود.