وزیر امور خارجه کشورمان برای رایزنی و مذاکره با رئیس جمهور و همتای بلاروسی، بامداد امروز وارد مینسک پایتخت بلاروس شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مینسک، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای، در سفر رسمی سه روزه، بامداد امروز با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس، وارد فرودگاه بین‌المللی مینسک شد.

این سفر به دعوت همتای بلاروسی وی انجام شده است.

وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه با «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس‌جمهور بلاروس، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

سیدعباس عراقچی همچنین با «ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه جمهوری بلاروس دیدار و درباره توسعه همه‌جانبه مناسبات بین تهران و مینسک رایزنی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با «الکساندر ولفوویچ»، دبیر شورای امنیت ملی بلاروس، دیدار و تبادل نظر خواهد کرد.

انتظار می‌رود در این مذاکرات، تمامی جنبه‌های همکاری دوجانبه از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و طرفین در مورد مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز رایزنی کنند.

این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر و تحکیم روابط همه جانبه بین ایران و بلاروس صورت می‌گیرد.

«ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه بلاروس پیش از ورود همتای ایرانی خود در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مینسک، بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با تهران در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.

وی گفت: در سفر وزیر امور خارجه ایران به مینسک، مقدمات سفر رئیس جمهور بلاروس به تهران پیگیری و درباره تکمیل برخی طرح‌های مشترک در زمینه حمل و نقل و راه‌های مواصلاتی مذاکره خواهیم کرد.