به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیش‌فروش بلیت قطار در کلیه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیر‌های برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۵ آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه به بعد، به‌صورت هم‌زمان پیش‌فروش ادامه خواهد داشت.

‌هم‌وطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.