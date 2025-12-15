معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان از ارائه تسهیلات خدمت سربازی به ۳۷ مددجوی زیر پوشش این نهاد در ۸ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حامد برزگر با بیان اینکه فرزندان ۳۷ مددجوی زیرپوشش کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شده‌اند، گفت: بر اساس قانون تنها یکی از پسران زنان سرپرست خانوار و یا تنها پسر خانوار که دارای سه خواهر باشد از خدمت سربازی معاف می‌شود.

او با بیان این که اجرای طرح معافیت سربازی فرزندان خانوار‌های زیر پوشش کمیته امداد از سال ۸۲ آغاز شده است، افزود: این طرح براساس ماده ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی اجرا می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان هدف از اجرای این طرح را کمک به وضعیت اقتصادی خانوار مددجو دانست و تأکید کرد: پس از معافیت فرزند مددجو از خدمت سربازی، برای ورود به بازار کار و کسب درآمد می‌تواند از تسهیلات حرفه‌آموزی و اشتغال کمیته امداد استفاده کند.

برزگر با تأکید بر اینکه کمیته امداد بر اجرای قانون معافیت سربازی مددجویان زیر پوشش نظارت دارد، تصریح کرد: اگر فرد معاف شده در رفع مشکلات مالی خانواده کمک نکند سازمان نظام‌وظیفه می‌تواند حتی پس از گذشت پنج سال از صدور کارت معافیت نسبت به ابطال آن اقدام کند.

او با بیان اینکه یکی از خدمات کمیته امداد حمایت از همسر و فرزندان سربازان نیازمند است، گفت این موضوع مشروط به نداشتن درآمد و تایید نیازمندی آنها از سوی این نهاد است و حمایت از خانوار تا پایان دوره خدمت سربازی سرپرست ادامه خواهد داشت.