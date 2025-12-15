پخش زنده
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از واگذاری ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا پایان امسال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید سعید دریسزاده معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: ۸۰۰ واحد تا پایان امسال آماده تحویل شده و با واریز آورده متقاضیان، یک هزار و ۸۰۰ واحد دیگر نیز تا اوایل سال آینده واگذار میشوند.
او از ثبتنام ۳۱۱ هزار متقاضی مسکن در استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۶۱ هزار نفر تایید نهایی شدهاند.
دریس زاده ادامه داد: تاکنون حدود ۳۱ هزار نفر برای واریز پیشپرداخت اقدام کردهاند که از این میان، ۲۲ هزار نفر موفق به واریز شدهاند، حدود ۹ هزار نفر از متقاضیان متعلق به دهکهای یک تا سه و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که نیاز به واریز پیشپرداخت نداشتهاند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه برای ۲۶ هزار نفر از متقاضیان تاییدشده، طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یافته است گفت: این طرحها در ۲ قالب گروهساز با حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ نفر و انبوهسازی با حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر اجرا میشوند که در مجموع ساخت حدود ۱۷ هزار واحد آغاز شده است.
او با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرحها گفت: هم اکنون حدود ۲ هزار واحد در مرحله نازککاری، حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد در مرحله پایانی عملیات ساختمانی و نزدیک به ۸۰۰ واحد نیز کاملا آماده تحویل به متقاضیان هستند.