استاندار کرمانشاه گفت: از این پس توزیع اعتبارات شهرداری‌های استان صرفاً بر اساس شاخص‌های عملکردی همچون مدیریت پسماند، سیما و منظر شهری، استفاده از انرژی‌های نو، انضباط مالی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با شهرداران استان کرمانشاه، با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از شهر‌های مختلف استان اظهار کرد: برخی شهرداری‌ها اقدامات قابل قبولی انجام داده‌اند که جای تشکر دارد، اما در برخی شهر‌ها ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شهرداری‌ها در میزان رضایتمندی عمومی نقش کلیدی دارند، بیان کرد: شهرداری‌ها بیشترین ارتباط و تعامل را با مردم دارند و اثرگذاری آنها در زندگی روزمره شهروندان بسیار بالاست، از این‌رو انتظار دارم نگاه شهرداران صرفاً عمرانی نباشد و مسائل فرهنگی، اجتماعی و از جمله نشاط شهری در اولویت برنامه‌های شهرداران قرار گیرد.

دکتر حبیبی با اشاره به مناسبت‌های پیشِ‌رو از جمله ماه‌های رجب، شعبان، رمضان و دهه فجر، افزود: این مناسبت‌ها بهترین فرصت برای زیباسازی شهر و اجرای برنامه‌های فرهنگی است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کار شهرداری فقط روکش آسفالت معابر شهری نیست گفت: یکی از رسالت‌های اصلی شهرداری ایجاد شادی و نشاط اجتماعی است، زیرا شهر به‌عنوان یک موجود زنده نیازمند نشاط اجتماعی است و شهرداری نقش مستقیمی در ایجاد آن دارد.

دکتر حبیبی با بیان اینکه شهرداری‌ها از امکانات، اختیارات و ظرفیت‌های لازم برای مدیریت شهری مطلوب برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: هیچ شهرداری نباید ادعا کند در اجرای برنامه‌های شهری اختیار یا منابع ندارد و غفلت از مسائل فرهنگی قابل قبول نیست و زیباسازی و آماده‌سازی فضا‌های شهری از مطالبات اصلی و اولویت‌دار بنده است.

وی ساماندهی ورودی‌های شهر‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: اولین قضاوت مسافر از یک شهر، از نگاه به ورودی آن شکل می‌گیرد؛ انتظار نداریم کار‌های پرهزینه برای ساماندهی ورودی شهر انجام شود، اما ورودی شهر نباید مکان زباله، چاله و نازیبایی داشته باشد و با امکانات موجود، نیرو‌های پاکبان و فضای سبز می‌توان این وضعیت را ساماندهی کرد.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به نزدیکی ایام نوروز، شهرداران از هم‌اکنون برای ساماندهی ورودی شهر‌ها برنامه‌ریزی کنند و باید با تلاش مضاعف شهرداری‌ها، به‌ویژه در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال و با استفاده از مناسبت‌های پیشِ‌رو، اقدامات مؤثر و ماندگاری انجام شود تا رضایتمندی مردم به‌طور ملموس افزایش یابد.

دکتر حبیبی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات شهرداری‌ها گفت: از امروز به بعد توزیع اعتبارات از محل مواد قانونی از جمله ماده ۳۹، ۴۲ و ۷، به‌صورت مساوی یا صرفاً جمعیتی نخواهد بود و این اعتبارات فقط بر اساس شاخص‌های مشخص عملکردی توزیع می‌شود.

وی مدیریت پسماند، استفاده از انرژی خورشیدی، ساماندهی ورودی شهرها، سیما و منظر شهری و میزان تحقق بودجه را از جمله شاخص‌های اصلی برشمرد و افزود: هر شهرداری که به این شاخص‌ها توجه نکند، اعتباری دریافت نخواهد کرد و این موضوع را صریحاً و در حضور رسانه‌ها اعلام می‌کنم که منابع عمومی متعلق به مردم است و باید در مسیر درست هزینه شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید ضرورت بر انضباط مالی در شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات مالی باید در صدر برنامه‌های شهرداری‌ها باشد، زیرا سیستم مالی شهرداری‌ها حساس است و با یک امضای شهردار ممکن است میلیارد‌ها تومان جابه‌جا شود و اگر برای این امضا مراقبت نشود، اولین فردی که دچار مشکل خواهد شد، خود شهردار است.

دکتر حبیبی خواستار دقت در پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شد و گفت: نباید حقی از مردم ضایع شود و در عین حال حقوق قانونی شهرداری نیز باید به‌درستی وصول شود.

استاندار کرمانشاه گفت: در حوزه صدور مجوز‌های حمل‌ونقل شهری تأکید می‌کنم که تعداد مجوز‌ها باید متناسب با نیاز واقعی شهر باشد و صدور بی‌رویه مجوز‌ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.