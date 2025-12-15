به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی است.

شاخص کیفی هوا صبح امروز در شهر آبادان ۱۶۲، خرمشهر۱۵۵، بندر ماهشهر، سوسنگرد و هویزه ۱۵۳، اهواز، دزفول و کوت عبدالله ۱۵۲ و در شوشتر ۱۵۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

طی این مدت این شاخص در هوای شهر‌های لالی ۱۴۱، اندیمشک ۱۳۱، شادگان ۱۲۶، بهبهان و ملاثانی ۱۲۳ آغاجاری ۱۲۲ و در شهر شوش ۱۲۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس مثل کودکان و بیمان قلبی و ریوی است.

همچنین در این مدت شاخص کیفی هوا (AQI)، در شهر‌های هفتکل ۹۵، باغملک ۸۶، رامشیر ۷۸، رامهرمز ۶۵ و در مسجدسلیمان ۵۸ AQI ثبت شده که نشان دهنده کیفیت قابل قبول و سالم بودن هوای این شهرهاست.