رئیس کمیته سپک تاکرای آذربایجان شرقی گفت: امیر رضا صدر شکوهی، مسعود فرمانی و ساسان ملک نژاد ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی سپک تاکرا هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا عبدی افزود: این ورزشکار به عنوان نماینده استان در اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرای کشورمان حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرا از اول تا پنجم دی ماه سال جاری زیر نظر کادر فنی به میزبانی استان گیلان برگزار خواهد شد.
عبدی گفت: ۲۵ بازیکن از هفت استان کشور به اردوی تیم ملی در رشت برای کسب آمادگی جهت حضور در مسابقات بین المللی دعوت شدهاند.
سپک تاکرا شبیه والیبال که برای گذراندن توپ از تور به جای دست از پا استفاده میشود