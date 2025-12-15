دعوت از سه ورزشکار مراغه‌ای به اردوی تیم ملی سپک تاکرا

رئیس کمیته سپک تاکرای آذربایجان شرقی گفت: امیر رضا صدر شکوهی، مسعود فرمانی و ساسان ملک نژاد ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی سپک تاکرا هستند.