روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه‌ اعلام کرد : مشترکان محله‌های شهرک صادقیه و قسمتی از خیابان سراب قنبر از صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه تا پایان تعمیرات با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه‌ اعلام کرد: به علت سرقت کابل ترانس برق مخزن فردوسی، واقع در خیابان سراب قنبر، مشترکان محله‌های شهرک صادقیه و قسمتی از خیابان سراب قنبر از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه تا پایان تعمیرات با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می‌شوند.

ضمن پوزش از مشترکین گرامی ساکن در این محله‌ها، خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب یاری نمایند.