همایش بین‌المللی باستان شناسی جیرفت، همسایگان و خویشاوندان ۸ لغایت ۱۰ دیماه در شهر جیرفت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، جلسه برنامه‌ریزی همایش بین‌المللی باستان شناسی جیرفت، همسایگان و خویشاوندان با حضور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان جیرفت، رییس دانشگاه جیرفت و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست محور‌های علمی، نحوه برگزاری، زمان‌بندی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش بررسی شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی جیرفت در سطح ملی و بین‌المللی بر لزوم انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت نخبگان و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری موفق این رویداد بین‌المللی تأکید کرد.

