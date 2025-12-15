پخش زنده
امروز: -
همایش بینالمللی باستان شناسی جیرفت، همسایگان و خویشاوندان ۸ لغایت ۱۰ دیماه در شهر جیرفت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، جلسه برنامهریزی همایش بینالمللی باستان شناسی جیرفت، همسایگان و خویشاوندان با حضور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان جیرفت، رییس دانشگاه جیرفت و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست محورهای علمی، نحوه برگزاری، زمانبندی و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این همایش بررسی شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیتهای تاریخی و تمدنی جیرفت در سطح ملی و بینالمللی بر لزوم انسجام، برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیت نخبگان و دستگاههای اجرایی برای برگزاری موفق این رویداد بینالمللی تأکید کرد.
همایش بینالمللی باستان شناسی جیرفت، همسایگان و خویشاوندان ۸ لغایت ۱۰ دیماه در شهر جیرفت برگزار میشود.