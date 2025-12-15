به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته شانزدهم رقابت‌های لیگای اسپانیا، یکشنبه تیم رئال مادرید در خانه آلاوس به مصاف این تیم رفت که در پایان با نتیجه ۲ بر یک موفق شد میزبان خود را شکست دهد.

گل‌های رئال مادرید را در این بازی کیلیان امباپه و رودریگو به ثمر رساندند و تک گل آلاوس را نیز کارلوس ویسنته به ثمر رساند.

قو‌های سفید با این پیروزی ۳۹ امتیازی شدند و پس از بارسلونا، رده دوم جدول رده‌بندی لیگا را حفظ کردند.

در دیگر بازی‌های یکشنبه سویا با ۴ گل بر رئال اویدو چیره شد و سلتاویگو ۲ به صفر اتلتیک بیلبائو را از پیش رو برداشت.