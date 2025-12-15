به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی معاون عمرانی استانداری اصفهان، عملیات ساخت سد ماندگان در کهگیلویه و بویراحمد به طور رسمی متوقف شد.

این تصمیم به‌دلیل عدم رعایت مجوزات قانونی و زیست‌محیطی مطرح شده است و بر اهمیت توجه به قوانین در پروژه‌های عمرانی تأکید دارد.



یداله رحمانی در واکنش به شایعات اخیر درباره موافقت با احداث سد در منطقه دنا، گفت: سخنان رئیس‌جمهور در جلسه تهران به درستی منتشر شد که در همان زمان و همچنین در سفر اخیر ایشان به استان، بارها از زبان آقای پزشکیان شنیدم که به هیچ‌وجه چنین موافقتی نداشته و دستوری در این زمینه صادر نکرده است.

وی با اشاره به اینکه بلافاصله پس از اطلاع از دغدغه مردم، دستور تشکیل کمیته و کارگروه ویژه‌ای با حضور استانداران و مدیران ملی ذی‌ربط صادر شد، افزود: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، نیز جلسه ویژه‌ای برای شنیدن مستقیم مطالبات مردم و فعالان محیط‌زیست برگزار شد و در این چارچوب، کار با دقت و با حفظ کامل منافع زیست‌محیطی دنا پیگیری می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: عملیات احداث سد متوقف شده است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که طبق دستور رئیس‌جمهور کمیته مربوطه به بررسی ابعاد زیست محیطی و اخذ مجوزهای ساخت سد تشکیل نشود ساخت سد متوقف شده است.

رحمانی اضافه کرد: به عنوان خادم مردم، نماینده و کارگزار دولت، موظف به پیگیری جدی مطالبات مردم هستیم.









