رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت ابوالشهید حاج احمد علیزاده عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت ابوالشهید، مرحوم حاج احمد علیزاده معاون اسبق رئیس قوهقضائیه وقت و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان موجب تأثر و تألم گردید. این مصیبت را به خانواده محترم ایشان، بستگان و جامعه حقوقی و قضایی کشور تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
صادق آملی لاریجانی