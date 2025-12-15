به گزارش خبرگزای صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت ابوالشهید، مرحوم حاج احمد علیزاده معاون اسبق رئیس قوه‌قضائیه وقت و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان موجب تأثر و تألم گردید. این مصیبت را به خانواده محترم ایشان، بستگان و جامعه حقوقی و قضایی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی