وزیر کشور با استقبال استاندار و مسئولان استان وارد فرودگاه بین المللی شهدای گرگان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اسکندر مومنی وزیر کشور برای حضور در اجلاس شهرداران مراکز استانها وارد گرگان شد.
دیدار با آیت الله نورمفیدی، شرکت در مراسم افتتاح متمرکز ۷ مدرسه و یک اردوگاه دانش آموزی و بهره برداری از ۲ مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی در روستاهای چن سبلی و آق قبر از دیگر برنامههای وزیر کشور در گلستان است.
اسکندر مومنی در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان ، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.