دانشگاه صنعتی اصفهان با ارائه ۴۰ فناوری برتر از پژوهشگران و مجموعههای فناور خود در نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار تهران حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این رویداد ملی که همزمان با سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی «ایرانساخت» برپاست، دانشگاه صنعتی اصفهان با معرفی ۸ مجموعه دانشبنیان و فناور و ارائه ۳۲ فناوری برجسته بهصورت حضوری و مجازی، در مجموع ۴۰ دستاورد فناورانه از توانمندیهای خود را عرضه کرده است.
پژوهشکده معدنکاری هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، پژوهشکده مهندسی حملونقل، دانشکده مهندسی کشاورزی و سه مجموعه دانشبنیان از جمله مجموعههای حاضر در غرفه دانشگاه صنعتی اصفهان هستند که تازهترین فناوریهای سطح یک خود را ارائه کردهاند.
در این دوره از نمایشگاه، طرح «رادار فرودگاهی MSSR» ساختهشده در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان، بهعنوان طرح برتر پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد و مورد بازدید ویژه وزیر علوم قرار گرفت.
بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار تا فردا ۲۵ آذرماه دایر است و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان به سالن ۵ این نمایشگاه مراجعه کنند.