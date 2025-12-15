همزمان با هدف قرارگرفتن مناطق مختلف غزه توسط جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی انجامید، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به یورش‌های گسترده علیه شهر‌ها و روستا‌ها در کرانه باختری ادامه دادند.

ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از پایگاه خبری «العربی الجدید»، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شدیدی را بر مناطق شرقی شهر غزه و همچنین شرق خان‌یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند.

بر اساس این گزارش، توپخانه اسرائیل نیز شمال اردوگاه البریج را زیر آتش گرفت و قایق‌های جنگی این رژیم نیز سواحل شهر غزه را هدف تیراندازی قرار دادند.

منابع محلی اعلام کردند که در جریان این حملات، شرایط انسانی در اردوگاه‌های آوارگان وخیم‌تر شده است، زیرا بارش‌های شدید و شرایط جوی نامساعد با تخریب چادر‌های فرسوده آوارگان، وضعیت انسانی بحران زده را تشدید کرده است.

رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی همچنان در ورود به مذاکرات مرحله دوم توافق آتش‌بس تعلل می‌کند و بهانه وجود جسد یک اسیر صهیونیست در داخل غزه را مطرح کرده است.

در همین حال، مقاومت فلسطین اعلام کرده است که عملیات جست‌و‌جو برای یافتن این جسد در شرایط دشوار ناشی از ویرانی گسترده زیرساخت‌های شهری ادامه دارد.

همزمان با حملات به غزه، رسانه‌های فلسطینی از یورش نیرو‌های رژیم اشغالگر اسرائیل به چندین منطقه در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این نیرو‌ها با ورود به شهر جنین و روستای جبع در جنوب این شهر، همچنین اردوگاه عقبة جبر در اریحا و روستا‌های دیر جریر و بیت ریما در نزدیکی رام‌الله، اقدام به بازداشت شماری از فلسطینیان کردند.

در نابلس نیز دو جوان فلسطینی به نام‌های «محمد نصار» و «محمد قط» پس از یورش به منزلشان بازداشت شدند.

رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که بخش‌های وسیعی از محله الشجاعیه در شرق غزه به‌طور کامل تخریب شده و از بین رفته است. اقدامی که به گفته ناظران، بخشی از سیاست «بمباران روزانه» خانه‌ها توسط ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل به شمار می‌رود.