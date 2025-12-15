پخش زنده
امروز: -
هوای مشهد پس از سپری کردن ۳۳ روز وضعیت ناسالم ناشی از آلایندههای فسیلی، با بارش باران شب گذشته و صبح امروز، دوشنبه، سالم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در صورت تداوم وضعیت کنونی و با کاهش شاخص میانگین به کمتر از ۵۰، هشتمین روز با هوای پاک را از ابتدای سال جاری برای شهروندان ثبت خواهد شد.
سعید محمودی بیان کرد: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای این کلانشهر طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۲ نشانگر هوای «سالم» است، اما این شاخص در یک یا دو ساعت قبل با عدد ۴۱ نشانگر هوای «پاک» و مطلوب است.
او ادامه داد: کیفیت هوای مشهد در اغلب ۲۳ منطقه دارای ایستگاه پایش کیفیت هوای این شهر در شرایط پاک است.
محمودی به شهروندان توصیه کرد در روزها و مناطق دارای هوای آلوده، ضمن خودمراقبتی و استفاده از ماسک از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند و در روزهای دارای هوای سالم و پاک، پیاده روی را در برنامه روزانه خود برای حفظ سلامتی قرار دهند.
قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی قرار میگیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.
قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.