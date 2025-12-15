سامانه بارشی از عصر امروز فعالیت خود را در استان یزد آغاز می‌کند و با تشدید تدریجی، از سه‌شنبه شب تا پایان هفته بارش‌های فراگیر، گاهی شدید و در مناطق کوهستانی به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از عصر امروز تا اواخر وقت جمعه سامانه بارشی در استان یزد فعال خواهد بود. این سامانه در دوشنبه بعدازظهر و شب و همچنین در برخی ساعات روز سه‌شنبه با افزایش ابر، وزش باد‌های نسبتاً شدید و بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

جوادی افزود: تقریباً از سه‌شنبه شب، شدت و گستره بارش‌ها افزایش یافته و طی روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شاهد بارش‌های فراگیر و در برخی مناطق شدید در سطح استان خواهیم بود. در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، بارش‌ها عمدتاً به شکل برف پیش‌بینی می‌شود و در مناطق شهری نیز احتمال وقوع بارش‌های رگباری وجود دارد.

وی ادامه داد: این بارش‌ها در برخی ساعات می‌تواند با شدت همراه باشد و احتمال آب‌گرفتگی معابر، رعد و برق و حتی رگبار تگرگ در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست. همچنین لغزندگی جاده‌ها، مه‌آلودگی مسیر‌های کوهستانی و کاهش دید افقی از مخاطرات این سامانه بارشی خواهد بود.

جوادی بیان کرد: با استقرار کامل جبهه هوای سرد در پایان هفته، کاهش محسوس دما در استان پیش‌بینی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دمای شهر یزد امروز صبح در سردترین ساعات به حدود ۲ درجه سانتی‌گراد رسید و در شب‌های پایانی هفته حتی رسیدن دما به صفر درجه نیز محتمل است. همچنین احتمال بارش برف در برخی مناطق شهری استان در پایان هفته وجود دارد.

هواشناسی با توصیه به همشهریان، بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در مناطق کوهستانی تأکید کرده و خواستار تجهیز خودرو‌ها به لوازم زمستانی و تنظیم مناسب دمای گلخانه‌ها شده است.