به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی، از شهروندان خواست از حضور در اطراف رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق کوهستانی و برف‌گیر پرهیز کنند و از آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان خبر داد.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت: تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، فرمانداران، بخشداران و دهیاران باید برای بارندگی‌های پیش‌رو در آمادگی کامل باشند

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: دستگاه‌های امدادی باید آمادگی لازم برای حضور در مناطق تحت تأثیر بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب را داشته باشند

