معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از شهروندان خواست از حضور در اطراف رودخانهها، مسیلها و مناطق کوهستانی و برفگیر پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی، از شهروندان خواست از حضور در اطراف رودخانهها، مسیلها و مناطق کوهستانی و برفگیر پرهیز کنند و از آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و خدماترسان خبر داد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت: تمامی دستگاههای امدادی و خدماترسان، فرمانداران، بخشداران و دهیاران باید برای بارندگیهای پیشرو در آمادگی کامل باشند
معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: دستگاههای امدادی باید آمادگی لازم برای حضور در مناطق تحت تأثیر بارشها و احتمال وقوع سیلاب را داشته باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با توجه به پیشبینی بارندگیها، شهروندان از حضور در اطراف رودخانهها، مسیلها، نقاط کوهستانی و مناطق برفگیر خودداری کنند