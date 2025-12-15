دادستان عمومی و انقلاب پارس‌آباد گفت: قاتل ۱۹ ساله که یک جوان ۲۵ ساله را با سلاح سرد در روستای اجیرلو شهرستان پارس‌آباد به قتل رسانده و متواری شده بود، در کمتر از ۱٠ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فیروز فرهانی در تشریح خبر قتل یک نفر بر سر جای پارک اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۹:۳۵ روز یکشنبه ۲۲ آذرماه به دنبال وقوع یک قتل در روستای اجیرلو شهرستان پارس آباد بلافاصله مأموران انتظامی پارس‌آباد به محل اعزام شدند که در تحقیقات بیشتر متوجه شدند، یک جوان ۲۵ ساله بر اثر اصابت چاقو فوت کرده است.

وی افزود: پس از بررسی‌ها و تحقیقات پلیسی، قاتل که یک جوان ۱۹ ساله بود بلافاصله شناسایی شده و با دستور قاطع قضایی و اقدامات فنی نیرو‌های فراجا و پلیس تخصصی، در کمتر از ۱٠ ساعت دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس‌آباد با بیان اینکه قاتل با قرار تامین متناسب روانه بازداشت شد، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و مراحل قانونی رسیدگی به آن در حال انجام است.

گفتنی است، این قتل بر اثر مشاجره بر سر پارک خودرو در اجیرلو رخ داده است.